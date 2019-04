Escucha las noticias de las 16:00 (04/04/2019)

Nos a otras creían política nosotros creemos que políticamente esta moción ha sido rechazada por el Parlament porque políticamente tenemos que ser fieles al resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre queremos destacar especialmente que el Gobierno hoy en esta votación ha demostrado tener el mismo apoyo que tuvo en su investidura que va tenía la investidura la Fiscalía no se cree la versión del 11M de José Manuel Villarejo Hinault reabrirá la

Voz 0689

01:35

las revelaciones de Villarejo adolecen de claridad precisión y finalmente verosimilitud es la conclusión que extrae la Fiscalía de la Audiencia Nacional de las supuestas revelaciones del ex comisario Villarejo sobre las nuevas autorías o conspiraciones sobre el atentado del once de marzo hace quince años Villarejo fue sometido a múltiples preguntas para puntualizar sus afirmaciones en su respuesta según la Fiscalía son mera recopilación de informaciones periodísticas y testimonios de referencia con especulación eso juicios de valor un conjunto de afirmaciones vagas datos ya conocidos concluye el fiscal que sólo sirven para el archivo ahora el juez Manuel García Castellón tiene la última palabra para archivar el caso a la vista del informe del único acusador el Ministerio Fiscal o reabrir la investigación sobre el atentado con las afirmaciones exclusivas del ex comisario en Garcés