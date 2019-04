Las noticias de Galicia, 17:03 (04/04/2019)

el reacciones a la noticia del día la dimisión de la Valedor do Pobo milagroso Otero acorralada por haber escogido para ocupar una plaza en esa institución a una funcionaria sobrina de Manuel Fraga y hermana del portavoz popular en el Parlamento gallego el Tribunal Superior de Justicia de Galicia vio desvío de poder en esa decisión el Supremo no ha aceptado el recurso de casación y Otero ha terminado por renunciar aunque se mantendrá en el cargo hasta que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en el nombre de su sucesor algo que a la portavoz nacional del BNG le recuerda a otros diferidos del PP Ana Pontón

Voz 2

00:38

nos parece impresentable en términos políticos o escrito que acaba de resistirá la Valedor do Pobo queden a proponerle una dimisión en diferido es decir hombre hacia con Marcelo eso Partido Popular quiere facer Ágora Feijóo Cabalería do Pobo hay que que ha valedora está condenada por prevaricación por enchufar nada más ese nada menos que Irma portavoz parlamentario del PP no Parlamento de Galiza y que esa actitud de no le presentable ni de recibo