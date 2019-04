Las noticias de Castilla y León, 18:03 (04/04/2019)

Voz 2

00:22

estos documentos los donativos no saben ellos desconocen el estado de la Comisión Nacional se ha enterado que devuelva las dietas si dice que no se ha enterado pues tiene que devolver las dietas seis mil me parece mal me parece francamente mal utilizar a la justicia de esa forma por motivos políticos vamos a llamarlo así nosotros vamos a trasladar este este documento que cerrar a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que no sepan ya Mille esto ya está ahí lo tienen ahí están las sentencias también nos vamos a reservar las innecesarias cuestiones judiciales que podamos plantear