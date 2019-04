será la segunda fase de la campaña de conocimiento público plana de calidad del aire entendíamos que se enmarcaba en los principios del servicio público pero por supuesto cumplimos con el requerimiento que no se ha hecho la Junta de forma inmediata

le el artículo cincuenta punto dos de la Ley Electoral según el cual desde que se convocaron las elecciones generales queda prohibido hacer actos utilizar imágenes que hagan alusión a los logros obtenidos en las banderolas colgadas en las calles se le lemas como hacerse la Gran Vía sin respirar no es plan

Voz 4

01:16

no nos olvidemos que una persona solicitante de asilo puede llegar a estar ocho días en esa situación jugamos es que no es realmente que no hacerle franquear la entrada sino que están encerrados bajo llave ICO custodia del Cuerpo Nacional de Policía