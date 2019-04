Escucha las noticias de las 20:00 (04/04/2019)

diera adelante si no gobernando si no respetan al Parlament sino tiene

la portavoz del PSC ha justificado la moción en la inacción del Gobierno al que acusa de no gobernar de haber perdido el respeto al Parlamento Pedro Blanco hito Rayo dejado claro que no tiene intención de cumplir con esa moción no su ni el resultado de la votación en un Parlamento en el que faltan y los diputados fugados o encarcelados en Hora Veinticinco escucharemos al que fue número tres de los Mossos ha declarado en el juicio del uno ha confirmado lo que ayer contó número dos

Voz 0882

05:23

no excesivo de bebidas azucaradas carne procesada y altas dosis de sal es decir una mala dieta provoca ya una década cinco muertes en el mundo en total once millones de muertos cada año que pasa esta es la dura advertencia de un nuevo informe realizado por ciento treinta científicos de cuarenta países que lidera la Universidad de Washington por lo tanto una dieta poco saludable según este informe provoca ya incluso más muertes que el tabaco o el cáncer la buena noticia es que España está en la lista de los cinco países del mundo con una menor tasa de mortalidad por una dieta deficiente no salva la dieta mediterránea por eso solo no superan Israel