Escucha las noticias de las 21:00 (04/04/2019)

da esta mañana Iker le reclama someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones el dice que seguirá gobernando y que la votación de hoy está ganada si se tienen en cuenta los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo un argumento qué abrazado el independentismo Josep Costa ex parlamentario de Joost Catalunya puso a otras creían politiquería nosotros creemos que políticamente esta moción ha sido rechazada por el Parlament porque políticamente tendremos que ser fieles al resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre queremos destacar especialmente que el Gobierno hoy en esta votación ha demostrado tener el mismo apoyo que tuvo en su investidura ni a la investidura

Voz 0861

03:02

los la visita fue sorpresa el resultado desolador la Sara de solicitantes de asilo que la Policía Nacional tiene en Barajas no tiene por ejemplo agua caliente las sábanas están rotas las habitaciones no están separadas por sexo no se lleva un control de los menores que llegan solicitando asilo y estas dependencias ni siquiera tienen un servicio sanitario propio el abogado Marcelo Belgrano es el coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid