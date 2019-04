Escucha las noticias de las 03:00 (05/04/2019)

hay daba buenas noches buenas noches el hombre de setenta años que ayuda a su mujer enferma quitarse la vida este miércoles ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares esta noche después de haber comparecido ante el juez Ángel Hernández ayudó a morir a María José Carrasco que llevaba treinta años con esclerosis múltiple era completamente dependiente de su marido ya no podía mover ni las manos Hernández se ha dirigido así a los periodistas a la salida de los calabozos

Voz 2

00:25

bueno yo no sé si seré el referente a mí lo que me importa ahora que vosotros os dedicáis sobre todo a la gente que tiene este problema porque mi mujer ya fallecido ya en parte ya no hace falta ir hay mucha gente que están en esta situación hay que hay que ayudarle