Escucha las noticias de las 06:00 (05/04/2019)

Voz 1727

02:26

la enmienda a la totalidad de la ley de la eutanasia Casado decía esto y los médicos tienen que tener la libertad de conciencia para no aplicar leyes que aplican los políticos que aplican los legisladores que luego crean un problema que no existe en España si es que este problema no existe es que partido socialistas experto en sacar cada vez que gobierna problemas que no existen desde Unidas Podemos critica que el resto de partidos no apoyara otra iniciativa la suya que llevaron al Congreso en el año dos mil diecisiete yo esta noche en Hora veinticinco