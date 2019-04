Escucha las noticias de las 07:00 (05/04/2019)

sigue con la idea de de que que es de que es que se lleve a cabo ya bueno pues no hay nada más que hablar yo creo que ya me ha

Ángela ayudó a morir a su mujer enferma María José y Ángel ha pasado más de veinticuatro horas en un calabozo ya está en libertad salió anoche salió reivindicando para otros la ley de la eutanasia que no llegó para María José

a mí ya no me va a llegar la la eutanasia que sea para los demás

Ángel está en libertad pero acusado de cooperar en un suicidio algo que es un delito en España porque no ha habido manera de aprobar la ley de la eutanasia Pedro Sánchez anoche en Telecinco

el Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular ir reconocer la eutanasia en nuestro país como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y Ciudadanos que hasta en diecinueve ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria de su votación no ha podido reconocerse ese derecho a este mandato

creo que habría habido margen para apretar juntos desde el pan el país desde Podemos al resto de partidos sino hubieran apoyado en ley yo lamento mucho que ahora mismo no haya un amparo legal a lo que ha hecho Ángel

el Partido Popular es el único que hoy guarda silencio hoy es viernes cinco de abril in tenemos debate electoral en la SER primer debate electoral sobre la primera preocupación de los españoles y que sin embargo ocupa poco sitio en la campaña la economía hablaremos del paro del empleo de las pensiones de los impuestos con los responsables económicos de PP PSOE Unidas Podemos y Ciudadanos y el Gobierno sigue aprobando decretos hoy uno con un plan para luchar contra la pobreza energética y otro para fomentar el uso de las energías renovables

esta semana estos decretos no cumplen el requisito de que sean ni urgentes ni extraordinariamente necesarios por tanto esperemos que así el Gobierno deje de hacer electorales

en Cataluña Torra no reconoce al Parlament legitimidad para aprobar lo que aprobó ayer pedirle que convoque elecciones se someta a una moción de confianza votaron a favor el Partido Socialista que presentaba la moción ciudadanos comunes y PP y no votó la CUP bueno pues dice jeans per Cataluña de conservan la mayoría Josep Costa puso a otros creían nosotros creemos que políticamente esta moción ha sido rechazada por el Parlament porque políticamente tendremos que ser fieles al resultado de las elecciones del veintiuno de diciembre que el Gobierno hoy en esta votación ha demostrado tener el mismo apoyo que tuvo en su investidura en la SER les estamos contando que la policía investiga una nota encontrada en el teléfono del joven de dieciséis años que se suicidó el lunes en Madrid en ella reconoce que estaba siendo acosado en el instituto los agentes han detenido a otro compañero del centro