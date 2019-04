Escucha las noticias de las 09:00 (05/04/2019)

hemos elaborado sin el pasillo de asociaciones de esta facultad por un grupo de veinte neonazis que no llenaron de patadas los tus compañeros con contusiones en las piernas y el tórax puñetazos e insultos el tipo rojos de mierda

Voz 0738

01:27

prórroga larga así que obliga a ir a elecciones europeas lo que May no desea esta es la única opción alternativa si no llega a la reunión del próximo miércoles con una propuesta muy concreta han aprobado el Tratado o asegura que lo hablará aprobarán en muy pocos días porque todavía sobre la mesa existe la opción de una prórroga también que sea técnica pero sino el Reino Unido tendrá quiere europea