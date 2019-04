Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (05/04/2019)

Voz 0464

00:37

a esta hora se entregan en Mota del Cuervo los reconocimientos por el Día Mundial de la Salud miles podemos contar más detalles del decreto de asistencia en urgencias hospitalarias que se aprueba la semana que viene el paciente tendrá derecho a ser atendido en los diez primeros minutos desde su llegada Daniel Rodríguez si se supera son esos diez minutos el área de Urgencias deberá habilitar el número de puestos de trabajo necesarios para garantizar la atención del paciente también se fija un tiempo máximo de atención en función del nivel de prioridad que determine el profesional sanitario Se trabajará con una escala con cinco niveles que van desde la atención inmediata los diez sesenta ciento veinte y doscientos cuarenta minutos como máximo en el caso de pacientes que llegan a urgencias con un traumatismo grave un ictus o perfusión coronaria los profesionales sanitarios no podrán tardar más de una hora en atenderlos en lo que respecta a los familiares se reconoce el derecho de los pacientes estar acompañados en los servicios de urgencias a no ser que éstos estén saturados tanto el paciente como el familiar tendrán derecho a ser informados antes de que hayan transcurrido doce horas de su llegada a urgencias que hay de precampaña a las siete de la tarde el presidente del Gobierno y candidato Pedro Sánchez celebra un acto en Toledo en el Palacio de Congresos hasta ahora en Cuenca visita del ex ministro y cabeza de lista por el PP Rafael Catalá Luis Garicano y Juan Carlos Girauta de ciudadanos estarán esta tarde en Toledo y en Cuenca acto del presidente de Vox Santiago Abascal a las ocho de la tarde