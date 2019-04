Las noticias de Cantabria, 11:03 (05/04/2019)

el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado se defiende de las acusaciones de fraude en las primarias que le dieron la candidatura otro de los aspirantes Juan Carlos Bermejo que ya denunció ante el partido irregularidades en el proceso ha llevado ahora su protesta Lajusticia denuncia que Aguado contó con las herramientas del aparato para hacer campaña en que no respetó la jornada de reflexión Ignacio Aguado no teme por el futuro de su candidatura

Voz 0771

00:28

no en absoluto el comité de garantías del partido que es un órgano absolutamente independiente ya presentó un informe ante la petición de de este afiliado en el que constata corrobora que no hubo absolutamente ninguna anomalía no tengo nada más que decir cada afiliado es libre y está en su perfecto derecho de acude lo me considero oportuno para defender sus derechos y consideran vulnerados pero ciudadanos apostamos por las primarias hemos hecho más de trescientas Primarias en los últimos cuatro años gracias a un sistema transparente que aunque tenemos cualquier posible anomalía se detecta ser suele