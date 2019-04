Escucha las noticias de las 11:00 (05/04/2019)

Voz 0273

00:29

en la carta Donald Tusk Theresa May explica que el Gobierno británico sigue buscando el acuerdo que permita al Reino Unido a retirarse de la Unión Europea antes del veintitrés de mayo y anular así la participación en las elecciones europeas pero señala la primera ministra se continuará con los preparativos de esos comicios si no es posible salir en esa fecha también reconoce que este impacto no puede continuar porque crea incertidumbre está haciendo daño a la fe en los políticos del Reino Unido May alude a la conversaciones en marcha con el Partido Laborista para lograr una postura común esas discusiones técnicas volverán a retomarse hoy por tercer día consecutivo