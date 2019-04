Escucha las noticias de las 12:00 (05/04/2019)

es mediodía las once en Canarias hoy por hoy hora doce resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José muy buenos días

Ciudadanos no volvería a ganar esta vez según el barómetro de la Generalitat a Esquerra sería la fuerza más votada con un importante aumento en el Parlament los republicanos podrían llegar a ganar diez diputados más que los que tiene actualmente el partido de indios Arrimadas perdería siete escaños aunque sería la segunda fuerza por delante de Cataluña que se podría Pérez con diez diputados prácticamente con los mismos escaños que en en el partido de Carles Puigdemont los socialistas serían la cuarta fuerza en la Cámara catalana ganando así al menos cuatro diputados empate de los convenios y la CUP los anticapitalistas doblaría en su representación parlamentaria es resultado prácticamente idéntico para el PP con cuatro escaños la pregunta es obra en la pregunta sobre la independencia resultado idéntico cuarenta y nueve por ciento a favor de un Estado independiente y cuarenta y cuatro por ciento en contra

sí en organismo cifrada en novecientos veinte millones el importe final de los reales decretos aprobados las últimas semanas van a verse desarrollaba la medida de mejora de la dependencia que se incluya en los presupuestos que suponen un importe de unos quinientos millones de euros además autoridad independiente de de responsabilidad fiscal dice que la no aprobación de los Presupuestos Generales ha tenido un importe un impacto neto positivo en el déficit que prevé en dos coma uno por ciento del PIB una décima menos de lo que previó inicialmente según su análisis los ingresos que decaen serían compensados por los gastos previstos que finalmente no fueron aprobados aún así que el organismo considera improbable que las administraciones públicas vayan a cumplir con el objetivo de déficit del uno coma tres por ciento

sobre la eutanasia ha reiterado que para la Iglesia la muerte provocada nunca es la solución y en el aborto ni la eutanasia ni tampoco los inmigrantes que mueren intentando llegar a Europa aunque Argüello ha añadido que no desea a la cárcel para nadie en referencia Ángel el hombre que ayudó a morir a su mujer en Madrid y que está en libertad con que

adiós gracias Adela nuestra ración diaria de Brexit la primera ministra británica Theresa May ha solicitado un aplazamiento hasta una fallido técnico hasta el treinta de julio a Bruselas desde donde el presidente del Consejo Donald Tusk ha dado a conocer que los socios comunitarios prefieren apostar por una prórroga flexible de hasta un año veremos a ver qué pasa Griselda Pastor

exactamente prórroga alargar a prorrogar a junio la opción de una extensión de plazos hasta antes de la constitución del nuevo Parlamento estuvo ya sobre la mesa aquí pero en la última cumbre los jefes de Gobierno la descartaron específicamente por entender que no hay ninguna garantía ya pruebas de salida para muchos no vale con que me ya abra conversaciones con corren por esto tus vuelve a poner sobre la mesa esta prórroga larga que obliga a convocar europeas en Londres y que será como os podéis imaginar el gran debate para el próximo miércoles