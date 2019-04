Escucha las noticias de las 13:00 (05/04/2019)

Voz 1817

00:06

el Partido Popular acusa de electoralismo a los que les atacan por no haber regularizado la eutanasia Marta González vicesecretaria del PP asegura que su partido no se siente cómodo hablando de ello o lo ha dicho en Galicia Ricardo Rodríguez ha del Partido Popular no quiere hablar de eutanasia la dirección de los conservadores se encuentra más cómoda en torno al texto presentado por Ciudadanos en el Congreso que se refiere a las disposiciones y a la dignidad en el proceso de finalización de la vida la viceportavoz de Comunicación del PP acusa al presidente del Gobierno a Pedro Sánchez de utilizar políticamente el caso conocido este jueves Marta Gonzalo