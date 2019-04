Escucha las noticias de las 14:00 (05/04/2019)

Voz 0273

05:30

pues lo más probable es que el Reino Unido se encamine hacia un largo aplazamiento del Brexit a pesar de lo que pide Theresa May en su carta la primera ministra explica que el Gobierno busca un acuerdo que permita a retirarse de la Unión Europea antes del veintitrés de mayo de esa forma no debería participar en las elecciones europeas para las que ya está haciendo en todo caso preparativos dos miembros del Gobierno el fiscal general y el ministro de Asuntos Exteriores admiten que May puede no tener más elección que aceptar una larga extensión del artículo cincuenta