Hoy por Hoy Levante 12:20h (05/04/2019)

Voz 0962 00:00 pues sí parecía que no iba a llegar nunca pero ya está aquí llegamos al viernes de nuevo el fin de semana a la vuelta de la esquina por cierto de nuevo un fin de semana más igual que el pasado con las nubes y la lluvia amenazando bien de cerca también hablaremos el tiempo a lo largo de este Hoy por hoy Levante algo que como siempre os damos la bienvenida hasta las dos de la tarde esperamos estar con vosotros informando de toda la actualidad de nuestros pueblos de nuestras comarcas del Levante almeriense el valle del Almanzora ay los Vélez y también conociendo en el caso de hoy viernes no sólo la previsión meteorológica y la información más actual sino a otros asuntos como los encuentros que afrontarán nuestros equipos durante este fin de semana en el tiempo para el deporte la agenda cultural que hoy llega completísima con un montón de actividades muy variadas por cierto hasta para nuestros perros tenemos una cita ineludible este fin de semana así que vamos a ir poco a poco contando

Voz 0419 01:02 todo lo que nos deparará este

Voz 0962 01:04 viernes pero también el fin de semana como siempre comenzamos con la actualidad más inmediata primer pronunciamiento del nuevo Gobierno de la Junta sobre la autovía del Almanzora aunque por el momento sin amor de calado sobre por ejemplo fechas de inicio de las obras de los tramos restantes los que conectaría en la autovía del Almanzora con la autovía del Mediterráneo lo que sí hizo ayer la consejera de Fomento de la Junta Amarilla Fran Carazo fue pedir confianza a los vecinos del valle del Almanzora Levante escuchamos su intervención ayer en el Parlamento andaluz

Voz 1 01:35 los ciudadanos el Valle del Almanzora en la provincia de Almería hace años año que tienen un sueño que es también una justa aspiración una justa aspiración ver conectadas supo marca la comarca del Almanzora con la costa de Almería que permitiría vertebrar la provincia de Almería también al final eso permitiría conectar la sentido con la siete El alcalde de Huércal Overa que ahora mismo está asistiendo con muchísimo interés a esta pregunta o el presidente de la Mancomunidad del municipio del valle

Voz 2 02:09 Almanzora Antonio Ramón Salas estamos

Voz 1 02:13 ya muy interesado preocupado eso lo tenemos que trasladar porque necesitamos que esa autovía empiecen esa obra allí en esa máquina no se vuelvan

Voz 0962 02:23 además declaración de intenciones pero también es verdad por el momento poco más y lo podemos leer hoy en La Voz de Almería hoteles y bares de Mojácar general del Levante almeriense aguardan la Semana Santa mirando al cielo y es que las previsiones de ocupación sobrepasan ya el setenta por ciento pero

Voz 0419 02:42 que lo sobrepasa

Voz 0962 02:43 en en mayor medida o menor dependerá también del tiempo y de las previsiones meteorológicas podemos leerlo con más detalle como os contamos en las páginas de La Voz de Almería aunque la mayor parte de los hoteles de Mojácar ya han abierto o están a punto de hacerlo tras el largo invierno ya está dando a las manos de pintura que faltaban por dar las reparaciones necesarias y por ejemplo es el caso del mayor establecimiento de la zona por blinda lo que abre sus puertas sin ir más lejos el próximo martes nueve de abril el hotel ves sin da lo también de la misma cadena abrió el pasado quince de febrero pero hay más cuestiones de actualidad algunas de ellas nos van a llevar a lo largo del programa bueno pues al box vamos a hablar de Cuevas del Almanzora pero también de Huércal Overa donde vamos a hacer parada en cuestión de segundos para hablar con su alcalde de dos noticias muy relevantes para este municipio una la que señala ese aprovechamiento esa aprobación en pleno en sesión plenaria del nuevo polígono industrial en la Morena y también de las jornadas de emprendimiento un evento que tendrá lugar la semana que viene que unirá jóvenes en desempleo o personas desempleadas con empresas para facilitar la contratación presten atención Si es su caso o si tienen algún familiar en este esta situación entre otras muchos beneficios las ponencias de calado que también llegarán con esas jornadas con todo esto y más comenzamos enseguida en cuarenta segundos nos vamos hasta Huércal Overa sean como siempre muy bienvenidos al Hoy por hoy

Voz 6 04:58 solo

Voz 8 05:13 continuamos con el repaso a la actualidad de nuestra primera hora ahora como anunciábamos hacemos parada en Huércal Overa porque hay noticias donde va antes de las que hablar y lo vamos a hacer con su alcalde Domingo Fernández porque el Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el nuevo polígono industrial en la Morena un polígono industrial el segundo en el municipio que cuenta con una superficie total de ciento ochenta y dos mil casi doscientos mil metros cuadrados Domingo Fernández bienvenido

Voz 9 05:36 hola muy buenas te iba a suponer esta apuro

Voz 0962 05:38 ovación definitiva empadronado el nuevo polígono

Voz 9 05:41 esperamos que se lugar no idóneo donde el Barça es tanto fuera con él lo elijan para poder invertir no siempre decimos que unió para para entender para invertir este polígono

Voz 1168 05:56 va a ser esa oferta no ampliar esa oferta es suelo inicial con el que cuenta Huércal Overa en el que tenemos que que en ese lugar creen Masó puestos de trabajo allá

Voz 10 06:09 es una riqueza económica tras esta aprobación que tiene que hacer un ayuntamiento hay que acondicionar tal

Voz 1168 06:14 a modo hay que no el el la iniciativa privada polígono explico no pues ya

Voz 9 06:20 pues está presupuestos reparcelación obligación el mismo como bien dice ahí sí que el metro el de suelo pero son cien sodio también de ya útiles de mismo investigado irá de más setenta mil metros que se puede usar como jugar que blanco otra parcela en el mismo polígono donde se podrán ubicar a francés reproducción de con más de dos hectáreas con lo cual el el único polígono no ahora mismo en la provincia de Almería que cuenta con un City por el suelo

Voz 11 06:54 no

Voz 9 06:56 veinte mil metros cuadrados para para el calor cualquier empresa que que necesite son natos

Voz 0962 07:01 de forma relacionada con el mundo empresarial con el emprendimiento la semana que viene también Huércal Overa acoge una nueva cita de un evento que se ha consolidado en estos último

Voz 1168 07:10 no se les estamos inminente estamos esta semana jornada de entendimiento y mismo ahora mismo va a ser una firma también al coraje con Bud y la Cámara de Comercio colaboran con nosotros esta jornada Hay vamos a firmar un pacto por el empleo junto con el presidente de la Diputación Provincial pues siempre en esa lucha contra el desempleo Etxea

Voz 9 07:29 que priva de emprender y David iniciar cuadra el

Voz 0962 09:12 sabemos que está en pleno más trámites burocráticos protocolarios también así que como sabemos estaba muy liado el alcalde de en Halle vamos a despedir la gracias por haber

Voz 14 10:15 hábil te prometo y que garantice que te amaré tal como eres durante cuatro años yo es que nuestro amor es a todo riesgo por lo menos el primer año así de seguro

Voz 6 10:39 explota la gran variedad gastronómica de Hoyo diecinueve Triana Aziz de gusta especialidades como actuales Manteca caldereta de langosta al horno y un sinfín de Saboya es que sorprenden al paladar con inmejorables vistas desde su terraza al campo de gol también menor diario de lunes a viernes que excepto festivos hoy diez vuelve Triana en centro comercial Valle del Este Vera reservas al seiscientos

Voz 15 11:02 los cuarenta y siete seiscientos ochenta y tres cuatrocientos sesenta años

Voz 1817 13:30 es la una a mediodía en Canarias el Partido Popular acusa de electoralismo a los que les atacan por no haber regularizado la eutanasia Marta González vicesecretaria del PP asegura que su partido no se siente cómodo hablando de ello lo ha dicho en Galicia Ricardo Rodríguez el Partido Popular no quiere hablar de eutanasia la dirección de los conservadores se encuentra más cómoda en torno al texto presentado por Ciudadanos en el Congreso que se refiere a las disposiciones y a la dignidad en el proceso de finalización de la vida la vice portavoz de Comunicación del PP acusa al presidente del Gobierno a Pedro Sánchez de utilizar políticamente el caso conocido este jueves Marta González creo que

Voz 22 14:08 antes de tomar una decisión y antes de lanzar mensajes absolutamente precipitados y electoralistas como los que mandó ayer Pedro Sánchez utilizando de manera verdaderamente inaudita lo ocurrido ayer para lanzar un mensaje contra el Partido Popular y Ciudadanos olvidando incluso el dolor de las personas implicadas en esta en este hecho que

Voz 23 14:31 cuando hicimos ayer Marta González también

Voz 1817 14:33 hubiera precipitado hablar de un posible indulto al hombre que ayudó a morir a su pareja ideas de ciudadanos culpan al PSOE de que no exista una legislación sobre eutanasia porque tumbaron en su día su ley sobre muerte digna José Manuel Villegas

Voz 1089 14:47 la ley de muerte digna es una ley de ciudadanos que estaba probando sé que cuando el señor Sánchez decidió convocar elecciones estaba probando ya en el Senado no pudo salir porque se convocaron estas elecciones y se dinamitó la

Voz 24 15:01 la legislatura el portavoz de la compañía

Voz 1817 15:03 hacia episcopal Luis Argüello también se ha referido hoy a la posibilidad de legalizar la eutanasia insiste en la oposición de la Iglesia en la compara con la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo

Voz 25 15:12 la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos en el caso del aborto bien el caso de la eutanasia en otros casos digamos más de la vida ordinaria en el que la muerte sino provocada Si es al menos consentida por ejemplo tantas personas que mueren en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra Europa

Voz 1817 15:35 cambiamos de asunto la Comisión Europea acusa a los fabricantes de BMW de BMW Daimler Volkswagen de haber pactado para reducir las emisiones de sus vehículos entre los años dos mil seis y dos mil catorce amplía Toñi Fernández

Voz 0202 15:46 la Comisión Europea entiende que formaron un cartel para frenar el desarrollo de tecnologías limpias es decir que pactaron de manera ilegal entorpecer el desarrollo de tecnologías que pudieran reducir las emisiones contaminantes tanto de los coches de gasolina como del diésel yeso vulnera las normas de la competencia porque según la comisión han impedido que los consumidores europeos tuvieran la oportunidad de comprar la mejor tecnología disponible de adquirir en suma coches menos contaminantes la investigación se inició hace un año y medio con una serie de inspecciones por sorpresa BMW Daimler y el grupo Volkswagen que incluye a Audi Porsche todavía tienen la oportunidad de defenderse pueden mandar alegaciones de ser rechazadas se enfrentan a multas que pueden ascender al diez por ciento de su facturación

Voz 1817 16:26 macrooperación contra el contrabando de tabaco en Ciudad Real la Guardia Civil ha detenido a veintisiete personas veintidós de ellas ya están en prisión los agentes se han incautado de siete millones de euros informa Carmen del Campo

Voz 1460 16:37 la investigación se inició el Manzanares a raíz del incendio que se registró en una nave el pasado mes de septiembre que se cobró la vida de dos personas ya entonces los investigadores advirtieron que podría haber sido intencionado sobre el modus operandi ha trascendido que captaban a personas en países como Bulgaria o Ucrania les pagaban el viaje hasta España hay desde el aeropuerto de Barajas les trasladaban a la fábrica donde recibían instrucciones por escrito donde trabajaban en condiciones infrahumanas sin apenas poder salir de las instalaciones

Voz 1817 17:07 la OCU advierte de los fallos de seguridad en algunos modelos homologados de sillas de coche para niños la Organización de Consumidores y Usuarios asegura que han obtenido malos resultados en las pruebas de choque frontal que les han realizado María Manjavacas son

Voz 1444 17:19 dos modelos uno de chico Oasis una de las hebillas que sujetar arnés de las sillas rompe el muñeco que simula el bebé deja de estar sujeto y en caso de accidente el niño podría sufrir daños importantes el otro modelo B fiesta hay hoy Esther no se comercializan tiendas físicas de España pero se puede comprar por Internet durante la prueba las sillas se desprende de la base is sale proyectada hacia adelante la OCU explica que las sillas están homologadas y que son legales pero sus propios tés de seguridad no los han pasado la OCU se lo ha comunicado ya chico la marca reconoce el fallo se ha comprometido a sustituir gratis la pieza defectuosa

Voz 1817 17:53 vamos ya con la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 17:56 hola buenas tardes el Barça Atlético de Madrid atrae toda la atención del fin de semana mañana en el Camp Nou desde las nueve menos cuarto partido clave en la lucha por la Liga esta tarde entrena al Barça habla Ernesto Valverde el Atlético ya ha entrenado ya ha comparecido en rueda de prensa Simeone que recupera a Morata de Diego Costa aunque no ha querido confirmar si formarán tridente con Griezmann

Voz 7 18:14 tras los dos nuevos también eh

Voz 23 18:17 y a partir de eso pues y Lemus

Voz 7 18:19 hemos en consecuencia de lo que queremos para el partido si juegan los tres juntos au o no

Voz 1914 18:25 mañana también Real Madrid Eibar Girona español Rayo Valencia hoy tenemos amistoso de la selección femenina se enfrenta a Brasil en Don Benito a partir de las seis y media hay en baloncesto termina la fase regular de la Euroliga dos partidos Bayern de Munich Gran Canaria Barça

Voz 1817 18:38 sin que es todo sigue la información en Cadena Ser punto com y a partir de las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 7 18:45 cadena SER

Voz 26 18:55 Guillermo hoy

Voz 0962 19:04 ON cinco minutos tiempo para seguir con este Hoy por hoy Levante ahora su segunda hora que nos llevará hasta las dos de la tarde con muchísimo contenido loque hay muchos son propuestas eso sí no podemos adelantar ya enseguida escuchamos la agenda cultural con Sara García como siempre como cada

Voz 7 19:20 ella está repleta de cosas que hacer que eso siempre

Voz 0962 19:24 bueno en nuestros pueblos a lo largo y ancho de este fin de semana es de Albox y desde este mismo viernes pasando Corbera pasando por Cuevas del Almanzora por el teatro tanto en Aragón como en Huércal Overa en fin y un montón de cosas más hablaremos también de otros dos proyectos al igual que en Huércal Overa pero que estos no llevan hasta ver a dos proyectos muy interesantes muy importantes no sólo para vecinos sino también para visitantes uno de ellos el de ese bulevar que se pretende hacer desde las buganvillas hasta el término municipal de Cuevas del Almanzora practicamente de llevarse a cabo ya hay un millón de euros contante y sonante reservado para ello cambiaría la cara por completo de Vera Playa Blanco para quien circule andando como para que lo haga en coche entre otras noticias que nos llevan hasta Vera pero también acompañará a esta segunda hora hagamos adelante estábamos la agenda cultural que será lo primero que llegue enseguida la información deportiva de cara a este fin de semana y cómo no el humor para terminar la semana laboral sonriendo con Manu Sánchez y la Cámara de los valores así que entramos en materia aguantó

Voz 0419 20:22 ves yo os damos la bienvenida

Voz 0962 20:24 la segunda hora del Hoy por hoy vamos con todo ello

Voz 11 26:09 pues sí un viernes más vengo para contaros cuáles son los principales eventos programados para estos días en los municipios de la comarca del levante almeriense este fin de semana podremos elegir entre planes teatrales cinematográficos deportivos gastronómicos y musicales hoy comenzamos la agenda cultural en Albox porque continúa el festival de arte de primavera de dos mil diecinueve entre hoy el domingo podremos acudir a las últimas representaciones del Certamen Nacional de Teatro Aficionado que tendrán lugar todos los días a las siete en el Centro Municipal hago esa luz y así esta tarde está programada la comedia viejas viejas viaja mañana a La venganza de Don Mendo también comedia y el domingo la obra arroba nueve que trata sobre violencia en enero

Voz 0962 26:47 buena oportunidad de eh

Voz 11 26:50 además ultima oportunidad porque eso eso vallas

Voz 0962 26:52 tras funciones nos desplazamos ahora taco

Voz 11 26:55 en hora donde se celebrará la segunda feria Almanzora gurmet desde hoy al domingo la nave polivalente este evento contará con la participación de veintiséis empresas productoras de nuestra provincia que nos acercarán un amplio escaparate de productos gastronómicos de nuestro entorno que podremos degustar o bien comprar pero no sólo eso ya que también contará con multitud de actividades paralelas como un taller de cocina infantil un taller de corte de jamón Un concurso de vinos artesanos y actuaciones musicales variadas entre otras cosas escuchamos al alcalde de Cuevas Antonio Fernández que nos da más detalles sobre esta feria

Voz 32 27:26 es un escaparate donde podemos ver y por supuesto probar todo lo bueno que tenemos no solamente debemos decir hará sino en la provincia de Almería además este año con más fuerza que nunca si cabe para empujar ayudar también a Almería capital aprovechando esa esa capitalidad gastronómica yo creo que Almería está de moda que la gastronomía almeriense está de moda que los productos almeriense están más de moda que nunca

Voz 0962 27:54 así que en Cuevas del Almanzora la cita gastronómica por excelencia del fin de semana de este mes de abril posiblemente con ese gourmet Almanzora Sara unas cosas

Voz 11 28:03 te tiene buena pinta ciudad de íbamos hablando de comida pero en este caso Doncic rico muy especial para la comarca ya que tantas se llevará a cabo este domingo una nueva edición de la Feria de la naranja esta jornada para comenzará a partir de las doce de la mañana en la era del lugar y tendrá talleres infantiles un concurso de repostería música y paella al mediodía así que buena pinta tan bien chupo la naranja como protagonista

Voz 0962 28:26 hasta aquí continúan ahora con misas

Voz 11 28:28 Fuentes citas deportivas por un lado Cuevas de Almanzora acogerá por primera vez la Copa de España de ciclismo ha aceptado que se celebrará mañana y el domingo el sábado se disputará a partir de las diez de la mañana una contrarreloj por un circuito de unos ocho kilómetros mientras que el domingo tendrá lugar una ruta urbana que recorrerá un itinerario de cuatro con setenta y cinco kilómetros para ser exactos escuchamos algunos detalles de esta competición

Voz 24 28:51 la primera prueba se realizará el sábado en la avenida Barcelona Almanzora a las diez horas de la mañana las diez de la salida a domingo día siete en la misma zona a las diez de la mañana también

Voz 0962 29:04 pues salidas a las diez de la mañana de esas dos etapas de esos dos días así que una competición deportiva de primer nivel nacional que si podemos no debemos perder

Voz 11 29:12 claro que no además no ha habido ninguna por la zona es la primera

Voz 0962 29:16 el ICO un participante de excepción que lo tuvimos este mismo jueves Juan José Camacho

Voz 11 29:21 vamos a acaba no puede bueno que que participa bueno que seguro que se que consigue un buen puesto

Voz 0962 29:27 segurísimo

Voz 11 29:28 también en Cobardes se ha organizado el sexto día el deporte así mañana de nueve y media de la mañana a dos de la tarde se han planificado en el recinto ferial una gran variedad de actividades para todo tipo de públicos y edades como tenis baloncesto zumba atletismo voleibol etcétera así que Cuevas viene cargado de puro

Voz 0962 29:44 dice este fin de semana van a tener que elegir agradecidos para ver que vamos a tener que duplicar

Voz 11 29:50 es bueno oye seguramente el circuito pase también acercamos al programa de polivalente se pueden ver un poquito de tuvo aparte este domingo finaliza el programa de invierno por el parque del Cabo de Gata Níjar con la ruta Río alias del Llano alarga masón en la que se recorrerán dando una distancia de seis kilómetros esta última ruta que saldrá desde la plaza del Castillo de Carboneras es gratuita y aquellos que estén interesados podrán apuntarse en la biblioteca municipal además la Asociación Española contra el Cáncer realizará el domingo en Huércal Overa dos rutas de senderismo una corta por el centro urbano y otra larga con un total de doce kilómetros más saldrán a las diez de la mañana de la plaza de la Constitución también en Huércal también para el domingo pues continúa el programa municipal de senderismo con la ruta de catorce kilómetros del balcón de dificultad media el que quiera apuntarse podrán hacerlo a través de la web tres W punto Huércal medio o ver a punto es o acudiendo al pabellón de deportes

Voz 0962 30:46 bien fácil tenemos la inscripción para hacerse un poquito de deporte como poquito

Voz 11 30:51 de este domingo perfecto no nos movemos del municipio Huércal Ence porque hoy a las nueve de la noche se representará en el Teatro Villa la comedia de Eduardo Rohmer volvió una noche con actores como Beatriz Carvajal o Carlos Imaz teatro para el fin de semana en la Casa de la Música de Carboneras ya que termina el Festival de Magia mañana a las nueve con el mago Karim y su espectáculo mago por un día en el que la magia y el humor serán los principales ingredientes asimismo en Carboneras podremos acudir esta misma noche a las diez al recital flamenco Inés de La Bella en la Peña Flamenca Salvador y por último acaban la agenda cultural

Voz 0962 31:30 bueno al fin pre el Quini por un lado

Voz 11 31:33 de Dios a decir lo detuvo Enciso no sabe oye ya

Voz 0962 31:37 esto iba a ser cofrades de todas formas

Voz 11 31:40 otro a la que ya la Semana Santa pero de momento no adelantó vale pero no los cosos porque me

Voz 0962 31:48 mala que viene a partir de la semana que viene tenemos varios programas especiales en distintos municipios con una gran Semana Santa

Voz 11 31:54 claro que sí pues seguro que que hay además un montón de cosas preparadas para a Saiz vale pues acabamos como siempre con el cine por un lado termina hoy la segunda edición del festival de cine en corto ciudad severa con la gala de clausura en la que se entregarán los premios Sección Oficial y corto cuarenta y tres horas en el Teatro Auditorio Ciudad de ver a las nueve y en cuarto ala en cuanto a la cartelera en Huerta lo hubiera estrenan dolor Gloria podremos ver hoy a las siete y media y a las diez y media mañana a las siete y media y las diez y media y el domingo a las cinco y a las siete y media al Boss también proyectan esta película que está dirigida por Pablo por Almodóvar

Voz 0962 32:32 cuando la gente muy bien quién la ha visto habla muy bien

Voz 11 32:35 pues lo dicho hoy hoy a las nueve y media mañana a las seis y las ocho y el domingo a las siete y media bueno además en en Albox hay una nueva sesión del humo pelicula que ya echaron el fin de semana pasado pero que será el domingo a las cinco y media

Voz 0962 32:51 que no es poco bueno por hoy por la mañana muy bien sala Garafía pues muchísimas gracias vamos a intentar seguro de uno no de de todos los eventos que podamos de los que has dicho seguro

Voz 7 33:05 hay más de de un oyente

Voz 0962 33:08 no ahora como distribuirse sábado y domingo en fin podemos ir al cine

Voz 11 33:11 pero pero a este fin a esta sería un astrónomo

Voz 0962 33:14 cae Cuevas a la vez que vemos porque efectivamente pasa muy cerquita el el Campeonato de España de ciclismo adaptado así que hay varias combinaciones que podemos hacer muchísimas gracias Sara como siempre las el que creían hasta entonces

Voz 0962 35:45 hacemos parada en Vera porque hay varias noticias relevante durante toda esta semana hemos hablado de muchas de ellas aunque sobretodo en el caso de las propuestas culturales esta misma tarde noche se clausura el festival de cine la segunda edición de este festival de cine en corto Ciudad de Vera durante todo este fin de semana hemos hablado largo y tendido también en este Hoy por hoy Levante tendrá lugar en la plaza de toros de forma gratuita abierta durante todo el fin de semana esa feria canina trasvases que nos podéis perder sobre todo aquellos que tengan mascota no sé si es el caso de nuestros dos invitados pero vamos a hablar de otras cuestiones distintas con ellos a las ya comentadas en cualquier caso les damos la bienvenida a Paco Vázquez teniente alcalde del Ayuntamiento de Vera junto al lado pues ya Alberto Clemente concejal de Hacienda personas bienvenido también Alberto

Voz 23 36:25 muy buenas tardes

Voz 0962 36:26 concejales conocedores de dos proyectos e sobre los que ha girado la actualidad deber a en los últimos días buena parte de la misma vamos a ir por partes eh vamos a comenzar hablando de lo que vino primero de esa presentación del proyecto del borrador de proyecto Paco Vázquez de un bulevar para ver a Playa para conectar Vera con villancicos de hecho desde las buganvillas un bulevar que en caso de llevarse a cabo que supondría un lavado de cara hay un cambio de imagen radical

Voz 24 36:54 efectivamente el fenómeno de la rotonda de la muevan vía hasta el término municipal de Vera un palomar no sobra sería una infraestructura importantísima y primero que la infraestructura actualmente pertenece la propiedad de la Diputación Provincial que vamos ya negociando Diputació amigablemente y amablemente pues llevamos ya cuatro cinco inmersa ni cómo van les voy a esperar pues yo creo que van bien porque hay un problema de mantenimiento de la carretera que lo tiene que hacer Diputación por las circunstancias que sea se mantiene lo suficientemente prueba evidente que está ahí no que efectiva

Voz 0962 37:35 acompasar pobre pasa arriba

Voz 24 37:38 sí lo que las planta apostar un poco descuidado en ese sentido y aparte de eso hay programada infraestructura de cuando llueve que es acumula agua en algunos sitios muy puntuales pero bueno estamos en negociaciones con Diputación Diputación para firmar un convenio de cesión al Ayuntamiento para que ya desde el Ayuntamiento se pueda actuar dicho sea de paso y efectivamente que esto lo importante en el actual presupuesto el año dos mil diecinueve en el que estamos ejecutando hay una partida para el desarrollo de este vulva de un millón de euros por lo tanto no es cosa que se está inventando el Ayuntamiento sino que tan consigna un millón de euros bastante por decirlo de alguna manera el mente lo que en política lo que existen te lo vetar el presupuesto y esto efectivamente para una primera fase están el presumen evidentemente será más de un millón de euros por la la actuación a importante

Voz 0962 38:35 eso es vamos a esa tierra cuál serían la liviandad

Voz 24 38:38 Dios les la principal línea de conectar amablemente Lorca una infraestructura que crea problemas con la ciudadanía con la movilidad en qué va a consistir básicamente va a consentir básicamente en que se va a habilitar dos carriles un un sentido de la circulación como un bulevar tiempo lamentamos le va

Voz 0962 39:02 al uso en Alonso ir

Voz 24 39:04 si se va a incrementar enormemente por ejemplo el paso de peatones Vatanen Veintisiete pasos de peatones otra cosa importante porque tiene su carril bici también va a tener paseo para la persona que va andando en no se sintió uno por cada lado para que puedan circula se va a aumentar enormemente la vegetación con vegetación autóctona para mantener el equilibrio hídrico para que no late mucha agua pero quieren sombra porque un sitio que tiene que sea amable otra cosa fundamental que lo los materiales que sirvan la crea que se van a utilizar son mataré amable pues vamos a respetarnos nuevamente todo lo que era el paisaje natural como el salario de los no se no se va a integrar la idea integra loca esa infraestructura con el uso de la playa con el uso amable del del discurrir de la persona

Voz 0962 40:05 destrozar el lituano destrozaba en la línea de playa

Voz 24 40:07 sí pero digamos que lo entienda

Voz 0962 40:10 llevar a la segunda línea su mundo y luz

Voz 24 40:13 fundamental que tenemos previsto Tornel es que el principal Kerry de paseo de persona andando en patinete basta en la parte la Marge hacia para villancicos de la a la parte derecha porque queremos que sea conexión con la con los temas comerciales que los creemos en primera línea de carretera en primera playa para darle amabilidad a local en la playa que está en estado natural en estado natural totalmente natural y que queremos que eso es lo que sólo que se sigue manteniendo sino que se aumente fundamentalmente esa es la gran hubieran proyectos de infraestructura hacer una mejor movilidad de los coches de la persona tener una mejor iluminación talar por su puesto un en materia amable o que las personas puedan da circular andando con bastante seguridad de seguridad tráfico y con vegetación a de una bonita ya ahí amable

Voz 0962 41:17 pase a pico de la bicicleta

Voz 24 41:19 bici con con la parte ahora con la parte de Vera que llegamos hasta que como se sabe se conecta el carril bici desde Vera desde el cuartel de la Guardia Civil se ya está hasta la carretera de ver había o lo da todo un gran proyecto que principio se presentó los arquitectos que la que ha hecho el anteproyecto se sugirió un vecino de la zona que si alguien tiene alguna asociación de vecinos alguien tiene algo que aportar se recogerá en el proyecto auténtico y esperemos que próximamente llegamos a buen fin a buen proyecto lo alimentando la firma del convenio con Diputación que el Ayuntamiento deberá podemos empezar a actuar y dotar de esa infraestructura fundamental para vertebrar la parte de la cripta con una buena iluminación con una buena vegetación unos buenos materiales y una buena conexión tanto de coche como persona es el objetivo una

Voz 0962 42:15 pues ese es el objetivo fundamental y esas son las líneas generales que decíamos de ese bulevar de ese proyecto que pretende cambiar de forma radical la cara de de es toda esa zona no sólo la cara sino también pues en la facilidad para transitar por ella ya vayamos en vehículo o bien disfrutando de ese paseo de esos paseos a pie que van a estar presentes con el nuevo proyecto por cierto que también dentro de se sienta dentro proyecto no pero que se va a instar al mira miradores me consta dentro de poco en esa zona

Voz 24 42:40 pero está fuera el proyecto porque está dentro ya está licitado sólo da la idea que te antes de Semana Santa o sea la idea que te antes pero es Shan contempla también eso a ese proyecto integrador con los alrededores

Voz 0962 42:56 a es que se preserve

Voz 24 42:58 de aumente lo que la espacio naturales que se integre en todo en este bulevar que sea una infraestructura acorde con la persona que en el medio siglo ánima

Voz 0962 43:08 al estará en parte más entendible de esos proyectos e iniciativas ver densas que les comentábamos la qué Herreros no requiere una esa especificaciones técnicas al menos para explicarlo importante bella algo más se va a tener que forzar este caso Alberto Clemente es el edil de Hacienda porque por ejemplo bueno lo de la R Pete muchos oyentes les puede sonar a chino pero lo cierto es que recientemente también ha alcanzado un acuerdo que ha calificado como histórico por parte del Consistorio en el Ayuntamiento deberá para la organización de la plantilla de trabajadores que entre otras cosas no sólo ahora me corregirá el concejal lo añadirá lo que desee que no sólo va a permitir una mejor organización sino que también mejorará las condiciones de trabajo de la plantilla porque es cuénteme porqués

Voz 7 43:50 histórico este este acuerdo bueno Guillermo

Voz 23 43:54 bueno soy soy Torico porque había una falta una necesidad en cuanto el tema de persona en la institución que ya venía que era la anterior relación de puestos trabajo viene del año dos mil tres A sufrió pequeñas modificación pero muy soy hay muy dedicada a poco personal de dos mil trata aparte y como todos sabemos de dos mil tres dos mil diecinueve la administración no ha cambiado

Voz 0962 44:17 ya han pasado a salvo gran visto hace y nosotros también de dos mil tres hasta ahora

Voz 23 44:21 ya ha cambiado todo y durante todo el año poco con los cambios evidentemente los trabajadores de la institución pública del Ayuntamiento como funcionario como trabajador público dedicado a la gente mantenga atarse acto a cambio cambió la legislación lo procedimiento burocrático y han tenido que asumiendo tareas también de trabajo tarea que no existía ni mitra Clay que daba durante horas de trabajo ni con las modificaciones que Sanidad haciendo forma puntual de de de aquel momento hasta hasta este eh cuando tomó posesión de equipo gobierno en dos mil quince yo como concejal de Personal empecé a trabajar el Ayuntamiento de nosotras en qué duda Repe

Voz 0962 45:04 esto ha hecho por eso porque trabajaban en cuestiones que no estaban reflejadas digamos de forma contractual quizás como debiera no

Voz 23 45:10 efectivamente el que tenía acaba máscara de trabajo Ike durante este camino además había abierto una brecha aún más grande entre acompañara porque había persona que sí había opuesto de trabajo que si había sufrido o lo que fuese una leve modificación mientras que ellos no y pasaban el pasado año y al final acogían cogen tarea si no se ve nada remunerado en su salario Ny ni ni de nuevo tenía visibilidad a su fichas de trabajo que esa tarea la venían realizando independientemente de bueno ya encargamos un estudio a los técnicos municipales de estado de la situación de de la de la de la plantilla de personal de cuántos puestos hayan perdido para el jubilación esto tramita que estacione de la vida

Voz 0962 45:55 en una actualización de IV que tuvimos

Voz 23 45:58 el estudio de los técnicos municipales entendimos entendí mi compañero ni al apoyar en todo momento que había necesidad de estructurar bien la plantilla del Ayuntamiento hace una estructura organizativa también clara que tampoco está muy clara con su mujer y su jerarquizada que sirviese de quién dependía de su área

Voz 0962 46:18 con de cada uno dos mil bien delimitada

Voz 23 46:20 sí que cada puesto de trabajo cada ficha de trabajo también recogiese la tarea que siguen haciendo es diaria y alemán muy importante muy importante grunge te remite que eso no hiciese de forma que hiciesen lo denominado reino de taifas

Voz 0962 46:33 las

Voz 23 46:34 saqué el trabajo del Ayuntamiento aunque esté en un momento dado adscrito a un área determinado un departamento determinado su categoría profesional que pueda realizar su labor en el en donde un momento haya dado haya falta de trabajo de falta de mano Tucker suyo de helado de Tara aprovechar trabajador favorecer la movilidad trabajador entre área todo ello con el espíritu de que rendir mejor al ciudadano Caloca y de ofrecer un mejor servicio eficiente irritó lo recoge esta nueva estructura organizativa

Voz 24 47:06 creado en masa creado con la

Voz 23 47:09 con el apoyo ir teniendo en cuenta todo momento a la trabajadora Lete

Voz 0962 47:16 en dos mil dieciséis comenzó la negoció efectivamente este

Voz 23 47:19 como ya negociando y que ha hecho y lo primero que han colaborado todo lo todo lo empleo municipal Antonio de alguna forma han tenido voz y voto cosa que tampoco además han cante todos han rellenado un cuestionario diciendo que hacen que no hacen que TAC que no tiene que cree eso la empresa que se contrató eterna tenis lo técnicos un total lo puso calor y luego sabio entrevista personal con los jefe de área ha habido cursos de formación hiló luego al final pues ha dado un resultado además de ello una que hemos tenido ese resultado de la empresa tenga esa oportunidad de de la alcaldía a lo que lo que lo empleado dijesen su sugerencia idea una haya sido que la estructura organizativa no sólo a contemplar el presente sino que ir más allá y prever que en diez o quince años porque el Estado por ejemplo puedan en sus Presupuestos Generales del Estado pueda abrir de nuevo la contratación de personal público ICO lo cual saber dónde en el Ayuntamiento puestos de trabajo necesario para seguir este engranaje que siga funcionando y que siga marchando durante mucho años se presume con mejor

Voz 0962 48:24 el viento de la distracción es el líder mejor estructurado

Voz 23 48:26 mejor funcionamiento también hay que hay que decir que también muy importante para la persona que ocupa los puestos de trabajo Raimon la plantilla plantear Ayuntamiento personal de laborales que no tiene supuesto lo tienen fijo pero no supe no tiene su plaza ganada como tiene que ser admiración pública o que están fijo indefinido

Voz 7 48:45 te lo también

Voz 23 48:47 aquí lo que se ha acordado es que esto inicia un proceso de consolidación de empleo mediante el concurso oposición evidentemente aplaza podrá presentarse todo el mundo que quiera aprobar una parte concurso que lo trajera que Talavera tendrá esa parte de ventaja para guardar ostentar consiguió su plaza de forma definitiva esto es Sara además hemos acordado que que cuando el inicio tengo un plazo máximo de dos daño esto a dar una seguridad en las casas de esta persona tremenda porque ahora mismo pues tan seguro pero cualquier día se puede aclaró que no hay que han fuera de desgajó llevándolo desempeñando en mucho caso materia año doce porque te arremete también la estructura que el trabajador que tenga una categoría profesional pero tú ocupando una plaza de trabajo inferior eso ya persona pueda promocionar pueda progresar profesionalmente en la gas sea cuando tú necesita un técnico Unai dos que será que técnico titulado universitario tú tengas haciendo en esa misma área once uno que tienen esa titulación sea una mujer la titulación tú en vez de buscar el conocimiento fuera de la casa

Voz 0962 49:56 tienes dentro de ti pueda provienen de plomo

Voz 23 49:59 sí que siempre es trabajador quiero tengas inquietud poder trapos irá de promocionar Aitor tú lo que hará a futuro es la plaza que deja vacante a la que se sacaría para es

Voz 0962 50:10 la Master Class de Relación de Puestos de Trabajo de una Mr T es de una de una RPP ya saben los oyentes porque no sólo se circunscribe a avena que a la vez que oigan estas siglas bueno a lo que se refiere es a lo que se ha referido precisamente valga la redundancia la reiteración Alberto Clemente el concejal de Hacienda y Personal si queremos ser luego con algo aprendido también no sólo informados sobre lo acontecido en torno a esta relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Vera también hemos salido informados sobre lo que está aconteciendo o va a acontecer en el bulevar o con el bulevar destinado a ver a Playa Nos vamos como comenzamos la entrevista vais a ir a la feria canina o no es vuestro caso no hay mascotas en casas

Voz 23 50:49 se casa con un compañero

Voz 7 50:51 no apoyando la compañía