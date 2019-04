Las noticias de Galicia, 16:03 (05/04/2019)

cinco personas han sido detenidas en una operación desarrollada en las comarcas Dios al Messi Caldas en la que se han decomisado unas dos mil doscientas cincuenta dosis de estupefacientes unos mil cuatrocientos euros en efectivo y tres vehículos según ha informado la Guardia Civil todavía de los sucesos agentes de la policía autonómica han detenido a un hombre resume frente en el municipio pontevedrés de Marín acusado de acosar y perseguir con su coche a su ex pareja de quebrantar una orden de alejamiento respecto a la víctima y el detenido que llegó incluso a poner en riesgo la vida de la mujer con varias maniobras peligrosas con su vehículo fue localizado e interceptado en Marín dio positivo en la prueba de detección de drogas la Xunta se propone que el Plan Estratégico del Xacobeo esté listo antes del veinticinco de julio es el próximo gran paso en el camino del que aspira a ser el mejor jacobeo de los celebrados hasta ahora una cita en la que a la espera de lo que diga ese plan Se espera una reducción en el número de grandes eventos y la puesta en marcha de una programación que dé continuidad hasta el próximo año Santo sólo un lustro después para el que no habrá que esperar como para este más de una década Cecilia Pereira es la comisaria del xacobea

Voz 2

01:12

creo que quizás sea un pueda hacer un saco veo esto no es lo dirá el plan estratégico con menos eventos puntuales de relumbrón porque ya tenemos como carretilla me refiero Galicia ya participa de ella tiene programas y proyectos de carácter internacional hice un saco veo mucho más sostenible no donde a empatar