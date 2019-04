Las noticias de Andalucía, 16:03 (05/04/2019)

buenas tardes la nieve obliga al uso de cadenas en Granada en la carretera A trescientos noventa y cinco a partir del kilómetro veintitrés en la subida a Sierra Nevada además a partir del kilómetro treinta y dos la vía permanecerá cerrada a causa de la ventisca sin que ello impide al acceso a la estación de esquí recordamos que las provincias de Granada y Jaén se mantendrán en aviso amarillo hasta las doce de la noche de mañana ante el riesgo de que se acumulen cinco centímetros de nieve en veinticuatro horas más cosas el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno la Liga a la campaña electoral la posición de Vox sobre los próximos presupuestos de la Junta después de que la formación de ultraderecha haya amagado con no apoyar las cuentas el presidente andaluz advierte que los andaluces no perdonarían que se frustrara el cambio por posiciones partidistas

Voz 3

00:51

en forma parte de la campaña electoral todavía no hemos empezado a negociar eso presupuestos de luego lo que yo sí tengo muy claro es que los andaluces no perdonarían nunca no perdonaría nunca que se frustrara un cambio en Andalucía un cambio que está enredando ilusión y esperanza a ocho millones y medio de andaluces de españoles que se frustrara precisamente por posiciones