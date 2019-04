Las noticias de Cantabria, 17:03 (05/04/2019)

Voz 0109

00:06

la propuesta del calendario escolar para el próximo curso que ha remitido a la Consejería de Educación a la Junta de Personal Docente retrasa el inicio y el fin de curso y vuelve a considerar no lectivo el siete de enero en concreto mientras en la primera propuesta de la administración el curso de educación infantil y primaria comenzaba el viernes seis de septiembre en la segunda se retrasa al lunes nueve Se trata de una petición que hicieron los sindicatos educación se muestra receptiva a incluir como consecuencia el final para ese curso previsto inicialmente para el viernes diecinueve de junio se retrasa finalmente al martes veintitrés Por su parte el inicio y final de ese curso para la ESO para Educación Secundaria para Bachillerato y Formación Profesional no ha variado el once de septiembre el inicio y el veinticuatro de junio el final además actos de precampaña electoral en Santander los socialistas apuestan por potenciar el emprendimiento en la ciudad tejiendo alianzas con instituciones Icon empresas su candidato Pedro Casares cree que el Ayuntamiento podría jugar un papel determinante para apoyar los proyectos innovadores que se puedan desarrollar en Santander si se dan sobre todo certeza si certidumbres dice Pedro Casares