Las noticias de Galicia, 17:03 (05/04/2019)

nuevo accidente mortal en las carreteras gallegas un joven de sólo diecinueve años ha perdió la vida en un siniestro ocurrido cuando circulaba por la variante de Vilagarcía el turismo se precipitó la Nacional seiscientos cuarenta a la altura de Caldas en la Glorieta de San Simón otro siniestro este viernes deja cuatro personas heridas ha ocurrido en la Nacional quinientos cincuenta y cuatro en Vilaboa cerca del puente de Rande más cosas presentación de la segunda fase del plan de transporte público las nuevas líneas empezarán a funcionar en agosto con el objetivo de mejorar la comunicación sobre todo en las zonas rurales son casi mil novecientas líneas de ellas mil cuatrocientas once son de servicio compartido con escolares estos buses pasan a representar del doce al treinta y siete por ciento en esta segunda fase quedan cubiertas con cien contratos las provincias de Ourense Lugo la mitad de Pontevedra el norte de A Coruña el plan incluye el servicio de transporte urbano de Ferrol y Pontevedra la conselleira de Infraestructuras ha cargado duramente contra ambos concellos por no cumplir con sus obligaciones dice Ethel Vázquez que le traerá Pontevedra los costes de los Fondos de Cooperación Local canta mal

Voz 1505

01:21

conclusión desde luego que no apuesta por el transporte público e a las leyes están para cumplirse o servicios públicos para ofrecerlos en cualquiera caso Pontevedra deberá pagar o que tenía que prestar que como no presta o prestará a Xunta de Galicia a través de la DO FC le puse repercutirá pues os costes de transporte público urbano