Escucha las noticias de las 18:00 (05/04/2019)

esa uno después de que se haya registrado un accidente en cadena en el que se han visto implicados cincuenta vehículos no es la única en la que hay que tener especial precaución por la anime volvemos a la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1673

01:51

vamos a Barcelona informa Pablo Tallón a lo largo de la mañana estos partidos han ido registrando peticiones de comparecencia para que Quim Torra y los consellers de Presidencia de Exteriores expliquen si como publica el periódico el entorno del president está seleccionando en función de si solo no independentistas a un grupo de hemos los d'Esquadra que se encargarían de su seguridad de la de los ex president que no dependerían de la conselleria de Interior también pide más detalles la portavoz del Gobierno Isabel Cela