Las noticias de Galicia, 18:03 (05/04/2019)

bueno respuesta fue que no encima pues eso todos sus inconvenientes que tenemos en ese sentido de los permisos no le pilla de y ahora sea digo nos estamos en disposición de estas residencias y realmente recurso arriba para eso sí que fueran necesarios los diputados del Partido Popular

que vienen los días nueve diez y once de abril primera reunión como decimos primer fiasco Jesús Sueiro presidente de la Asociación de medicina familiar explica que la Xunta no atiende sus demandas

Voz 5

01:26

el ex no acaban de entender su diagnóstico de otra situación creen que todo el panorama laboral que en Ton Ferrero reunimos los aquí con los sindicatos en un pispás negociamos o los temas laborales a sensación de pequeño buena parte de que las formas Chas en ahí ya que no Ontiñena así demasiado interés es no tema de la primaria no pero pero aparte eso un profundo desconocimiento de la situación da da atención primaria era frustración cabreo generalizado en la atención primaria