Las noticias de Cantabria, 18:03 (05/04/2019)

Voz 1593

01:07

en el ámbito político Podemos ha asegurado que va a recurrir la sentencia que da la razón a rola a Rosa Ana Alonso ex secretaria general del partido que denunciaron al partido para apartarle de esas primarias la justicia ya lo saben fallo que se vulneraron los derechos fundamentales de estos tres ex cargos también David González en Millán al no tomarles declaración en el proceso abierto para resolver el presunto acoso de José Ramón Blanco a tres compañeras de partido fuentes de la formación morada también descartan que pueda quedar alguna opción casi de que se puedan celebrar esas primarias por lo tanto Mónica Rodero seguirá como candidata a la presidencia de Cantabria