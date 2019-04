Escucha las noticias de las 22:00 (05/04/2019)

Voz 0194

00:13

en la Cadena SER Hora veinticinco hoy en la SER les estamos contando cómo la mano derecha de Santiago Abascal líder de Vox fue condenado en mil novecientos noventa y nueve por la agresión a un grupo de estudiantes de la Complutense de Madrid entre los que estaba la actual líder de Podemos Pablo Iglesias el agresor condenado se llama Kiko Méndez Monasterio ya actualmente es el principal asesor de Abascal el ha dicho que eso son cosas del pasado que sucedió hace veinte años seguro que lo ir esta historia esta noche muchos de los oyentes de Hora veinticinco estudiantes universitarios en el post franquismo recordarán esos paseos amenazantes de la ultraderecha por los campus universitarios buscando rojos a los que pegar sabíamos los universitarios entonces dónde era mejor no acercarse por no encontrarse a estas bandas dice Kiko monasterio que esto es el pasado pero resulta que él es el presente Él es el ideólogo de Abascal quién le escribe los discursos y todos ellos desprenden el mismo aire de aquellos paseos amenazantes por los campus universitarios Ángels Barceló el se sientan en la tertulia de Hora Veinticinco Juan Carlos Jiménez buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches y esperemos que en unos minutos haga entre por esta puerta Cristina de la Hoz que todavía no todavía no ha llegado debe estar debe estar en ello atascada en la Gran Vía me dicen es decir que en poquito Se se sienta aquí también con nosotros en la mesa de Hora Veinticinco enseguida vamos con el relato de la actualidad pero la nieve ya algunos accidentes han complicado esta tarde la circulación en varios puntos del país se ha llegado a cortar varias horas la uno a la altura de Somosierra por varios choques en cadena que han dejado treinta y cinco heridos todos leves salvo una mujer grave vamos a actualizar la información hasta ahora Dirección General de Tráfico Patricia rehaga buenas noches