Escucha las noticias de las 05:00 (06/04/2019)

Voz 0273

00:22

en su carta pidiendo una prórroga al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk hasta el treinta de junio Theresa May habla de las conversaciones en marcha con el Partido Laborista para lograr un acuerdo que tenga votos suficientes en el Parlamento incluso espera lograr un pacto antes del veintitrés de mayo y así evitar las elecciones europeas pero esas conversaciones con la oposición no avanzan el tercer día de discusiones terminó el viernes sin resultado alguno y la persona al frente del equipo laborista que está Mer insinúa que así no se va a ninguna parte hasta ahora el Gobierno no está proponiendo ningún cambio al acuerdo en particular no está dispuesto a cambiar nada en la declaración política esto es negativo un compromiso requiere cambio las conversaciones van a continuar pero necesitamos cambios para lograr un compromiso un portavoz del Gobierno ha respondido hemos hecho propio