Escucha las noticias de las 06:00 (06/04/2019)

además Trump ha sugerido que México debería deportar a los sin papeles que llegan a la frontera para pedir asilo en EEUU en el Reino Unido la primera ministra británica continúa este fin de semana sus conversaciones con la oposición laborista para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit Theresa May pidió ayer por carta la Unión Europea que aplazara la salida del Reino Unido hasta el próximo treinta de junio en nuestro país la muerte de María José Carrasco asistida por su marido ha reabierto el debate sobre la eutanasia que también se ha colado en el debate entre los partidos políticos PP y Ciudadanos discrepan sobre su regulación mientras Podemos y PSOE critican que la derecha evitará su despenalización en el Congreso en la SER hemos hablado con la Asociación Derecho a Morir Dignamente su presidente en Madrid Fernando Marín dice que no tienen datos sobre los suicidios clandestinos ante la falta de una ley pero que los indicios apuntan a un número mayor del que se piensa

nosotros no sabemos cuántas María José es alguien España probablemente sea miles porque a nosotros a la Asociación Derecho a Morir Dignamente no llegan cientos y cientos de personas que están sufriendo proceso irreversible que desean liberarse de ese sufrimiento adelantando

Voz 4

02:36

toco hagan no tendría ningún problema en fin pactar un Gobierno con Vox si mantiene lo que firmamos en Andalucía no tuvimos que quitar alguna mi opinión ideal no muy acertada sobre violencia de género el migración o alguna cosa más de las armas que dicen ahora entonces no habrá problema