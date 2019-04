Pepu Hernández presenta oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Madrid en el Palacio de Cristal de Arganzuela el ex seleccionador ganó las primarias del PSOE hace menos de un mes y hoy además estará a partir de las doce del mediodía en A Vivir Madrid con Puri Beltrán en ciudadano es el candidato a la comunidad Ignacio Aguado se defiende de las acusaciones de fraude en las primarias que le dieron la candidatura otro de los aspirantes Juan Carlos Bermejo que ya denunció ante el partido irregularidades en el proceso ha llevado su protesta Lajusticia denuncia que Aguado contó con las herramientas del aparato para hacer campaña no respetó la jornada de reflexión Virginia Sarmiento

el candidato de Ciudadanos insiste en la transparencia y recuerda que la Comisión de Garantías del partido ya concluyó que no había incumplimiento por eso dice no teme por su candidatura Ignacio Aguado

Voz 1659

04:37

no no en absoluto el Comité de Garantías de partido que es un órgano absolutamente independiente ya presentó un informe ante la petición de de este afiliado en un informe en el que constata de corrobora que no hubo absolutamente ninguna anomalía no tengo nada más que decir