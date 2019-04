Escucha las noticias de las 12:00 (06/04/2019)

es mediodía las once en Canarias

este primer fin de semana de abril avanza con temperaturas propias del invierno y con lluvia en casi todo el país lluvia esperada y necesaria pero que no deja problemas en las carreteras así que lo primero es irnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora DGT Nerea Fernández buenos días

por la A ocho a la altura de of Nayo accidente a las nueve y cuarto de esta mañana tras un brutal impacto contra otro vehículo en el que viajaban tres personas un matrimonio su hijo pequeño iba detrás los tres han sido trasladados al hospital se encuentran en estado grave aunque no se teme por sus vidas la autovía está cortada a esta hora en el kilómetro ciento noventa y siete en dirección Santander de momento los agentes trabajan con la hipótesis de un despiste al coger en dirección contraria la incorporación a la carretera

diga el caso tándem las supuestas actividades ilegales del ex comisario Villarejo envió anoche a la policía judicial al medio digital Ok Diario los agentes exigieron que no publiquen nada más del contenido del teléfono móvil robado en dos mil dieciséis a una colaboradora de Pablo Iglesias e información de Miguel Ángel Campos