Escucha las noticias de las 14:00 (06/04/2019)

Voz 1827

03:20

todos los partidos de PP PSOE pasando por ciudadanos de haberse beneficiado de las informaciones falsas sobre Podemos que un grupo de policías corruptos se encargó de distribuir precisamente esta mañana les hemos contado la Policía Judicial se presentó anoche en el medio Ok Diario allí entregaron a sus responsables un escrito exigiéndoles que no publiquen datos del teléfono móvil robado en dos mil dieciséis a una colaboradora de Pablo Iglesias porque se trata de material robado dicen que su difusión es delictiva además despidieron todo el material que tuvieran sobre este asunto fuera de España Donald Trump dice que Estados Unidos no aceptará más solicitantes de asilo porque Estados Unidos está lleno ha dicho esta madrugada en la frontera de Mexico país al que amenaza con sanciones por el narcotráfico el capítulo diario del Brexit no llega hoy desde Rumanía donde se han reunido de manera informal los ministros de Economía de la Unión Europea a José Luis García Íñiguez