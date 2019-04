Escucha las noticias de las 12:00 (07/04/2019)

el cuerpo de la joven ha sido hallado esta mañana aunque la Guardia Civil todavía no ha informado de si ha sido en el término municipal de Vinaròs donde desapareció de cuál podría ser el motivo de la muerte la Benemérita ha detenido a tres personas presuntamente relacionadas con la desaparición el dieciséis de febrero de la joven de veinte años de origen moldavo y residente en Vinaròs uno de los detenidos es su novio y no se descartan más detenciones en el transcurso de la investigación que permanece bajo secreto de sumario según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista ya que como decimos entre las tres personas detenidas se encuentra su pareja

may ahora ve que la única opción para conseguir un Brexit ordenado es un acuerdo con los laboristas lo hice hoy en un comunicado mientras que desde ese partido desde la oposición recuerdan que la primera ministra todavía no se ha movido en su postura May explora esa solución al tiempo que desde su partido según The Gardian están enfadados por la posibilidad de que Reino Unido participa en las elecciones europeas eso temen daría alas a la extrema derecha del Djukic y esta mañana hemos escuchado al líder del ala más dura de los tories a favor del Brexit es Jake el ritmo Fruit o us en Sky News ha dicho que si Reino Unidos forzado a permanecer dentro de la Unión más allá del doce de abril el país va a ser el miembro más difícil antes de esa fecha este miércoles día Díez los líderes comunitarios van a analizar la petición de Made de prorrogar el Brexit hasta el treinta