Escucha las noticias de las 14:00 (07/04/2019)

cuentes en la investigación han confirmado a la Cadena Ser que el cadáver de la chica vecina de Vinaròs desaparecida en febrero ha sido hallado esta madrugada con signos de violencia en Ulldecona en la provincia de Tarragona los agentes encontraron el cuerpo después de la confesión de su novio que permanece detenido desde ayer tarde junto a otros dos hombres que podrían haberle ayudado a trasladar el cadáver desde la casa que la pareja compartía en Vinaròs la joven desapareció el dieciséis de febrero y justo un día antes la pareja mantuvo una fuerte discusión en una discoteca de Vinaròs no se descartan más detenciones en el transcurso de la investigación que permanece bajo secreto de sumario

además el barco de una ONG alemana ha pedido permiso a Malta para poder desembarcar allí porque Italia no les da ese permiso viaja desde el miércoles con sesenta y cuatro inmigrantes rescatados en el Mediterráneo entre ellos Irene Dorta hay dos niños y una mujer embarazada

aquí en España la vida políticas más bien polémica política en Madrid anoche durante dos horas se proyectó en la plaza mayor un vídeo con los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad B del PP incluía la sobre impresión de las palabras m punto Rajoy y una foto también de Sánchez con Rivera acompañada de otro texto pero no te conformes decía que aunque no hubiera muchas dudas pues podemos en sus redes sociales ya da a entender que son ellos quiénes están detrás de esta campaña el PP por su parte el PP madrileño reclama explicaciones

Voz 4

03:25

cuando conceden una autorización en la Plaza Mayor no preguntan para que no preguntan qué es lo que se pretende a mí sencillamente me parece inconcebible por parte del Ayuntamiento es decir es cómplice por acción o por omisión como lo queramos ver pero el Ayuntamiento tiene la responsabilidad aclaran estas