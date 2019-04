Escucha las noticias de las 23:00 (07/04/2019)

Voz 1 00:00 la elección de las voces de la patria todas las firmas y editoriales de la SER toma el control de las eh lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 1827 00:35 pero vamos a resumir el del informativo con Roberto otro equipo la Robert qué tal buenas noches cola Dani buenas noches la semana termina de la peor forma posible con la confirmación de que la chica desaparecida en febrero en la provincia de Castellón fue asesinada supuestamente por su novio el fue detenido ayer hoy ha confesado los hechos y ha confesado también donde estaba escondido el cadáver Radio Castellón María Molina

Voz 1876 00:56 agentes de la Guardia Civil han hallado esta madrugada el cadáver de la mujer vecina de Vinaròs y de origen moldavo con signos de violencia en un descampado de hoy de Conan tras la confesión del crimen por parte de la pareja el joven permanece detenido junto a otros dos hombres que podrían haberle ayudado a trasladar el cadáver desde la casa que la pareja compartía en Vinaròs donde Xunta mentes realizó el crimen hasta la localidad tarraconense la joven desapareció el dieciséis de febrero y un día antes la pareja mantuvo una fuerte discusión en una discoteca de Vinaròs sin embargo su desaparición fue denunciada por su compañero sentimental más de dos semanas después el siete de marzo en el cuartel de la Guardia Civil de Vinaròs las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones la Benemérita ha informado que no existían antecedentes policiales ni denuncias previas de la víctima sobre violencia de género

Voz 1827 01:45 gracias María de confirmarse Almudena López sino qué tal buenas noches

Voz 4 01:49 las noches Ésta es la víctima número

Voz 1827 01:51 diecisiete en lo que llevamos de año es un repunte realmente alarmante de asesinato

Voz 4 01:56 es machista en estos poco más de tres meses de años Se contabilizan más del doble de asesinatos machistas que en el mismo periodo de dos mil dieciocho el año pasado eran siete a estas alturas ahora son quince mujeres dieciséis con la de Vinaròs un aumento exponencial muy preocupante que tendría que obligar a las autoridades a tomar medidas ante esta situación de alerta otro dato al alarmante es que sólo una de las quince víctimas mortales había denunciado ante la policía o el juzgado trece eran pareja de ellas diez convivían con su verdugo casi la mitad el cuarenta y tres por ciento tenían entre veintiuno y cuarenta años desde que hay estadísticas oficiales en dos mil tres el número de asesinatos de mujeres se eleva a novecientos noventa

Voz 1827 02:34 necesitan ayuda si conocen a alguien que pueden necesitar la recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista es gratis no aparece reflejado en la factura pero tienen que borrarlo del registro de llamadas de su teléfono en el municipio alicantino de Torrevieja se investiga también la muerte de una mujer cuyo cadáver semidesnudo ha encontrado un vecino en un portal en un primer momento la Guardia Civil planteó la hipótesis de una posible agresión sexual ahora a la espera de la autopsia Radio Alicante Daniel Rodríguez que dice la investigación

Voz 0744 03:03 las primeras investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja apuntan a una posible muerte accidental de la chica este lunes realizará la correspondiente autopsia por el anatómico forense para determinar cuáles han sido las causas del fallecimiento y si entre esas causas ha podido producirse una agresión sexual vecino fue quién se encontró a la mujer muerta y desnuda de cintura para abajo en las escaleras de un edificio a las afueras de la localidad cerca una zona de discotecas este vecino llamó inmediatamente a la Policía Local de Torrevieja que a su vez avisó a la Guardia Civil quien se ha hecho cargo de la investigación del caso el Ayuntamiento de Torrevieja convocado para este lunes a las doce Un minuto de silencio a las puertas del Consistorio el alcalde José Manuel Dolón declara que en función de los hechos decretan algún día de luto o tomarán iniciativas en esa dirección

Voz 1827 03:53 la política este domingo se ha trasladado de los mítines la precampaña a la Junta Electoral convertida en una especie de RIM para que los partidos resuelvan sus disputas el PP madrileño llevará mañana este órgano la proyección anoche durante dos horas en la Plaza Mayor madrileña de un vídeo que mostraba imágenes de los papeles de Bárcenas acompañados de la frase que no vuelvan y una foto de Sánchez con Ribera bajo la leyenda pero no te conformes Podemos ha confirmado en sus redes sociales que son ellos quiénes están detrás de esta campaña desde el Partido Popular su candidato a la Alcaldía anuncia que va a denunciarlo mañana en la Junta Electoral

Voz 5 04:26 cuando conceden una autorización en la Plaza Mayor no preguntan para qué es no preguntan qué es lo que se pretende a mí sencillamente con me parece inconcebible por parte el Ayuntamiento es decir es cómplice por acción o por omisión como lo queramos ver pero el Ayuntamiento tiene la responsabilidad aclaran

Voz 1827 04:41 Íñigo Errejón que comparte con Carmena la plataforma Más Madrid pide que se desvincule al alcalde a la alcaldesa de esta polémica

Voz 6 04:47 el Partido Popular está a punto de pedirle explicaciones a Manuela Carmena porque llueva o porque no llueva o por todo lo contrario e me sorprende un poco que el Partido Popular le preocupe más la proyección de los papeles de Bárcenas que los papeles de Bárcenas

Voz 1827 04:59 el Ayuntamiento Radio Madrid Carolina Gómez qué explicaciones da

Voz 0393 05:02 tras diecisiete horas de silenció el Ayuntamiento ha comunicado que no se había concedido formalmente un permiso para proyectar esas imágenes porque el concejal de distrito Centro no había firmado la autorización si existía una autorización preliminar por parte de un técnico de la Junta de Distrito porque dicen la documentación que había aportado el promotor de la acción era correcta lo que no aclarar el Ayuntamiento quién presentó esa petición para poder acceder a la Plaza Mayor y lanzar una proyección de ese tamaño sobre la fachada de la Casa de la Panadería durante dos horas tampoco explican si conocían el contenido de los mensajes que se iban a difundir argumentando que al consistorio sólo le corresponde regular el uso del espacio público en entrar a valorar el contenido fuentes municipales aseguran no obstante que se va a revisar el expediente

Voz 1827 05:44 es más allá de polémicas como esta mañana conoceremos el detalle de los programas electorales de Unidas Podemos del Partido Popular desde el PP Pablo Casado se comprometía hoy a impulsar la Ley de Dependencia

Voz 7 05:56 mi compromiso es nítido cuando yo sea presidente de España en treinta días tendrán que resolverse los casos de petición de una prestación por dependencia treinta

Voz 8 06:09 es ya el enfermo o el dependiente tiene que tener su prestación por su servicio garantizada así que Pablo

Voz 1827 06:17 casado se compromete a impulsar la misma ley de Dependencia que el Partido Popular dejó sin financiación cuando llegó al Gobierno cuatro mil millones de euros recortó dejó también a las cuidadoras sin derecho a cotizar a la Seguridad Social y sobre la crisis catalana hoy Pedro Sánchez ha recuperado el no es no eslogan con el que se negaba a una abstención que permitiera una investidura de Rajoy como presidente del Gobierno pero ahora ese no es no lo aplica a las ansias

Voz 9 06:43 el independentismo siempre cumplo con mi palabra respecto al independentismo quiero ser igual de claro no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Catalunya

Voz 10 06:54 no habrá referéndum por la independencia no se va

Voz 9 06:57 quebrar la Constitución española en Cataluña

Voz 1827 07:02 no pues desde Bélgica donde está fugado Carles Puigdemont sea presentado asimismo como bandera del independentismo frente a los que según ha dicho abogan por la política de siempre no ha citado expresamente a Esquerra Republicana tampoco a Marta Pascal que hoy en una entrevista en La Vanguardia acusaba a Puigdemont de haber bloqueado los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez ir haber forzado así el adelanto electoral la radio Barcelona Sergi Caballero

Voz 11 07:27 no se muerde la lengua Marta Pascal en esta entrevista que publica hoy La Vanguardia la ex dirigente del P de Cat carga contra el presidente de Cataluña Carles Puigdemont a quién reprocha haber bloqueado los presupuestos de Pedro Sánchez y el consecuente adelanto electoral Pascal que salió del partido por sus diferencias con Puigdemont sentencia que Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo otro dardo envenenado lamenta también el autogobierno perdido por culpa de ciento cincuenta y cinco que se haya ido al traste la alianza con el PNV para las europeas y se postula para encabezar una nueva propuesta política sin descartar la presencia en ella del ex president Artur Mas de cara a unas futuras elecciones al Parlament

Voz 1827 08:04 así está el debate político a cuatro días de que empiece oficialmente la campaña electoral campaña para unas elecciones de resultado impredecible en las que si hacemos caso a las encuestas es posible que ninguno de los dos bloques consiga la mayoría para poder formar gobierno ni el Bloque de Izquierdas con PSOE y Unidas Podemos ni el bloque de derechas con PP Ciudadanos y Vox dicen los politólogos que es en estos momentos de crisis de sistema con el voto muy volátil de un lado a otro cuando se fomentan los acuerdos para cambiar por ejemplo el sistema electoral Sira Valdés buenas noches van a Nacha este es un debate recurrente el sistema electoral vigente necesita un cambio

Voz 12 08:41 ya en dos mil doce un informe del organismo independiente Transparencia Internacional señalaba que nuestro sistema político primaba la formación de gobiernos estables sobre las preferencias de los votantes y esto beneficiaba como dice Eduardo Bayón que es politólogo a los dos partidos mayoritarios

Voz 13 08:57 los en principio al menos aquella época les resulta beneficioso no y además se me daba una especie de sistema de partidos entorno a dos grandes partidos que sean

Voz 12 09:09 la ley presenta además un sesgo territorial un voto en Soria por ejemplo vale tres veces más que un Madrid José Fernández Albertos es investigador del Instituto de Políticas del CSIC

Voz 14 09:19 deducirá un escaño el mínimo provincial que ahora está en dos con lo cual las provincias pequeñas tendrían uno ir luego los que les corresponde por el reparto de población con lo cual esto nos daría otras cincuenta y nueve cincuenta diputados extra muchos de los cuales caerían en circunscripciones Grandes

Voz 1827 09:34 entonces Sira que alternativas quedan como se puede corregir este sistema

Voz 12 09:38 pues según Pablo Simón politólogo editor de político en también es necesario cambiar las circunscripciones y la fórmula para repartir los diputados

Voz 15 09:46 tenemos que asumir también que hay que cambiar la circunscripción por lo tanto movernos hacia un sistema en el que las circunscripciones elijan de ocho diputados parar iba y eso supondría por ejemplo el cambiar la circunscripción de la provincia a la comunidad autónoma

Voz 12 10:00 esta es una reforma muy compleja porque habría que cambiar la Constitución pero con ciento setenta y seis escaños es posible reformar la ley electoral se podía hacerlo

Voz 13 10:10 que tuviese por ejemplo cuatrocientos diputados donde trescientos cincuenta estoy como son ahora yo hubiese un cincuenta cincuenta escaños por ejemplo

Voz 12 10:19 el partido entró en los pues pero los expertos coinciden en la dificultad de que se genere un acuerdo en torno a la reforma electoral

Voz 1827 10:26 de España sumida en la inestabilidad permanente Libia se enfrenta ahora a una posible

Voz 4 10:31 la nueva guerra

Voz 1827 10:32 casi ocho años después de la caída del dictador Muamar el Gadafi Libia tiene dos gobiernos uno en la capital Trípoli que es el que reconoce la comunidad internacional y otro con sede en una ciudad al este del país pues bien el mariscal que controla este segundo Gobierno encabeza ahora un ofensiva militar avanzando desde hace varios días hacia Trípoli José Luis García Miguel buenas noches buenas noches el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya ha pedido que frene la actividad militar nada de esto ha pasado se habla ya incluso de más de veinte muertos

Voz 1061 11:01 Mariscal que lidera esa milicia que intenta controlar Trípoli ha intensificado todavía más su ofensiva e ignorar las voces como la de la ONU que le piden que cese ya hice abra el diálogo diferentes fuentes hablan de que en los barrios del sur de la capital los ataques han dejado en torno a una veintena de muertos de hecho Naciones Unidas ha pedido sea alto al fuego para evacuar a los heridos la violencia de la milicia se ha recrudecido desde ayer cuando tomó la el control de la zona del antiguo aeropuerto de Trípoli y todo eso a una semana de que comience una conferencia nacional auspiciada por la ONU para plantear incluso la posibilidad de convocar elecciones Ghassan sala mes el enviado especial de Naciones Unidas en Libia

Voz 1827 11:35 ya ha confirmado que de momento se mantiene esa conferencia nacional pese al incremento de la violencia el Ejército Nacional Libio del

Voz 1061 11:41 Mariscal Halffter intenta controlar Trípoli de conseguirlo sólo le quedaría como principal frente de resistencia la ciudad estado de Misrata el principal puerto del país Libia tiene actualmente un Gobierno respaldado entre otros por la ONU se enfrenta ahora a esta milicia del Khalifa Halffter que participó en la llegada al poder de Gadafi en el sesenta y nueve y luego en los ochenta trabajó para la CIA volvió a Libia unos meses después de la caída de Gadafi desde entonces controla este ejército

Voz 1827 12:04 rebeldes gracias Íñiguez de Israel ha aprobado hoy la construcción de tres mil quinientas viviendas en asentamientos de Cisjordania anuncio a sólo dos días de las elecciones en las que Netanyahu por primera vez desde el dos mil nueve no las tiene todas consigo como ha podido comprobar desde Jerusalén Beatriz la cumbre

Voz 16 12:21 en el campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén el tema de conversación son las elecciones del martes el sentimiento general muchas dudas decepción ante la clase política

Voz 17 12:31 tanto incluido no veo ninguna buena opción para mí mi

Voz 16 12:34 las dudas deshará son las de un veinte por ciento de los electores israelíes estos indecisos aseguran que hay partidos que no han publicado ni siquiera su programa electoral no hacen caso de las prioridades reales de los ciudadanos

Voz 18 12:47 toda la parte que tiene que ver con salud pública

Voz 16 12:51 con educación quién habla es sufre madre de familia la frustración es la misma entre las personas que votan por primera vez como tal

Voz 1827 13:00 queremos hablar de los verdaderos problemas que necesitan respuestas problemas sociales derechos de la comunidad y la religión y el Estado

Voz 16 13:08 parte del electorado israelí como Avi estudiante de Ciencias Políticas acusa a los candidatos de centrarse en las personas y no en las ideas

Voz 1827 13:16 bueno imite hemos caído en la imitación de las elecciones estadounidenses

Voz 16 13:21 este culto a la personalidad destaca al primer ministro Benjamin Netanyahu vive allí

Voz 17 13:26 él intenta asustar a todos los israelíes para que voten por él

Voz 16 13:31 tan Yahoo es uno de los grandes favoritos junto al ex general Benny Cannes para una parte del electorado la angustia es que Netanyahu Bibi como

Voz 17 13:40 se llama Ben Israel vuelva a ganar nos iremos del país

Voz 16 13:44 es el desencanto y las dudas en Israel el índice de participación en las elecciones roza siempre el setenta por ciento

Voz 1827 13:52 de vuelta a España mañana empieza en Murcia el mayor juicio contra la piratería informática en nuestro país los cuatro responsables de series yonquis una web que permitía ver y descargar series o películas de forma ilegal van a sentarse en el banquillo de los acusados en l'Horta buenas noches se enfrentan a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de quinientos millones de

Voz 1628 14:12 sí es el dinero que la acusación pide por el daño que pudieron ocasionar al sector audiovisual durante años fue la página web más popular de España para ver series películas online de manera ilegal Rubén canales es abogado especialista en propiedad intelectual

Voz 19 14:26 antes estaba el P2P plataformas y demás se fue adaptando oí M hace sistema más que tienes que descargar estarán en tu ordenador para acceder a esos contenidos en las descargas quedarán pues fue facilitando a través de páginas web de accedía pinchaba pero descargadas mucho más rápido o lo visualizado vas a través de la paz

Voz 1628 14:49 en las es que presuntamente operó y administró el creador de esta web Alberto García suela inicialmente y después los otros tres acusados desde ordenadores de la Universidad de Murcia de su domicilio los ingresos que obtenían a través de publicidad

Voz 19 15:02 saquen el beneficio de la publicidad insertada en las páginas web en los banners o los pocos que te aparecen en las para ir serbios de descarga IDAE degenera en los beneficios donde se determina la existencia ánimo de lucro el Código Penal exige que que exista un ánimo de lucro del infractor para que la conducta se puede ser considerada delito

Voz 1628 15:21 ya existen precedentes como la condena de seis años de cárcel que la Audiencia Nacional puso a los responsables de You quiosco una web para leer periódicos y revistas así mañana comienzan Murcia el que se considera el mayor juicio de piratería de España

Voz 1827 15:34 mucha atención los jóvenes menores de treinta y cinco años que viven en la Comunidad de Madrid también en la Comunidad Valenciana y que se pueden encontrar con problemas importantes a la hora de hacer la declaración de la renta Sergio Soto qué tal buenas noches noches vamos a tratar de Split darlo el Gobierno madrileño aprobó a finales del año pasado un nuevo requisito que también está en vigor en la Comunidad Valenciana para poder deducirse el alquiler de la vivienda habitual se trata del pago de un impuesto que no conoce prácticamente nadie de hecho el año pasado apenas lo pagaron unas ocho mil personas y que pasa pues que sin estar al corriente de este pago no se pueden deducir el alquiler de cuánto dinero Sergio estamos hablando más o menos estable

Voz 4 16:17 bueno pues alrededor de ochocientos mil euros para entender el alcance en el último ejercicio con datos sedes grabaron esa cantidades a medio de ochocientos euros casi ochenta mil jóvenes en Madrid fue posible porque hasta ahora sólo era necesario ser menor de treinta y cinco ganar menos de veinticinco mil seiscientos euros brutos al año pero el Gobierno madrileño aprobó por decreto este nuevo requisito tener pagado el impuesto sobre transmisiones patrimoniales como dices casi nadie lo conoce sólo lo han abonado el diez por ciento de los llamados a hacerlo ya su inclusión como requisito apenas se le dio publicidad Carlos Cruzado es presidente del sindicato de técnicos de acción

Voz 1827 16:53 de salud otras medidas sí

Voz 20 16:55 ha bajado los impuestos y con beneficios fiscales pues quizás sí debería haberse dado algo de publicidad a este nuevo requisito que incluye para poder optar a una erupción desde lo importante para quienes reúnen los requisitos no

Voz 4 17:08 bien pues a esto hay que sumarle otro cambio importante el porcentaje que tiene que representar el

Voz 1827 17:14 alquiler para poder acceder a la deducción qué pasa

Voz 4 17:16 la del diez al veinte por ciento de lo que ingresamos y esto puede afectar sobre todo a los muchos que comparten piso esto Madrid pero atención en Valencia porque allí también se incluye el requisito del impuesto para las veintidós mil quinientas personas que se aplicaron esta deducción para

Voz 1827 17:31 a quién nos está escuchando el si todavía no ha presentado la declaración de la renta

Voz 4 17:36 no tiene ningún problema verdad tiene tiempo para para corregir Sergio tiene tiempo pero tendrá que pasar por caja antes de hacer esa declaración eso al menos es lo que nos recomiendan los técnicos que presentemos una declaración extemporánea después la renta no es una garantía absoluta pero es la mejor opción

Voz 20 17:52 ya habría que esperar bueno males cuál sería el criterio de la comunidad autónoma sienten debería que que bueno tendría que haberse que antes del treinta y uno de diciembre o como bueno parece también lógico pensar pues debería entender que esa regularización pues supone el que ha impuesto y por tanto se podría

Voz 1827 18:10 y qué pasa si ya han presentado la declaración de la renta pero no han pagado el impuesto bueno

Voz 4 18:15 ese caso tendríamos que modificar la declaración presentada liquidar el impuesto solicitar después la deducción si lo tenemos todo antes del uno de julio en Madrid no debería haber problema pero para los valencianos podría ser más complejo su norma dice expresamente que hay que liquidar el impuesto antes de presentar el I R

Voz 1827 18:33 Pepe Sergio Soto gracias buenas noches buenas noches

Voz 1255 18:43 en Galicia se investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver han encontrado en una playa Sara selva buenas noches buenas noches en una parte con rocas en una playa del municipio de Ferrol en Coruña es la misma zona en la que desapareció en marzo una vecina pero aún no se sabe si existe relación entre los dos sucesos una niña de tres años ha muerto en Cantabria al burka al volcar el tractor en el que viajaba con su padre su padre que era el que conducía está además en estado grave ha pasado en el municipio de Collado de Cieza aún no se conocen las causas del suceso este domingo nos deja también un tiroteo en Barcelona

Voz 22 19:10 un hombre ha resultado herido de gravedad a los Mossos d'Esquadra han abierto una embestida

Voz 1827 19:13 los funcionarios de prisiones denuncien cinco agresiones en la cárcel de calles

Voz 22 19:17 un interno apegados Cupido ha insultado a cinco funcionarios además ya lesionó a otros siete funcionarios en la cárcel de Zaragoza los sindicatos dicen que esto es una muestra más de la inseguridad que sufren

Voz 1827 19:26 los Mossos d'Esquadra han multado al conductor de un camión que llevaba diecinueve horas sin descansar al volante

Voz 22 19:31 lo han multado con mil cuatrocientos euros es una infracción grave por exceso de conducción diario tenía además un sistema para robar combustible

Voz 1827 19:37 una jueza determina que llamar sido hay calva a una compañera de clase no es acoso escolar