Escucha las noticias de las 00:00 (08/04/2019)

Voz 1 00:00 al comandante Morales un abrazo alemán un abrazo cerramos todos para

Voz 2 00:03 el domingo con el de el Getafe Athletic Club de Bilbao uno cero ganar

Voz 1375 00:06 ETA que sigue manteniendo la plaza de Champions Paco Hernández hola

Voz 3 00:10 la mano qué tal si gol de Ángel Rodríguez en la segunda parte es el tanto número seiscientos del conjunto azulón en Primera División el Geta le gana a un rival directo por Europa como es el Athletic aprovecha la derrota del Valencia también el empate del Alavés el equipo es cuarto pero la filosofía de Bordalás está clara en El Vestuario e este es Ángel Rodríguez en Carrusel Deportivo cuando le hemos puesto la música de la Champions

Voz 2 00:32 sí Bordalás me escucha esto me mata hasta ahora igual echando casi las actas sintonía mira mira mira mira cómo son estos

Voz 4 00:42 pero bueno igual también pero yo no quiero saber nada de esto

Voz 2 00:46 creo que sepas que nos lo nuevo de Rosalía que es una cosa

Voz 4 00:49 ah ya ya

Voz 0513 00:50 tal no hay que hay que enseñar pero con los pies en el suelo los tres partidos malo no vamos que Champions en Europa lo que mejor sabemos que al final hemos competido durante toda la temporada contra grandes rivales al máximo nivel y somos conscientes de que partido a partido que no puede dar estar entre los mejores

Voz 3 01:06 bueno pues mucha felicidad en el Getafe pero prudencia e la cara triste del partido ha sido para el Athletic de Bilbao que ha perdido el partido y además una lesión importante la de Ibai Gómez ha tenido un fuerte esguince en el tobillo en el tobillo y Xuso entrenador Garitano que se ha ido con una avería importante y que va a tener

Voz 5 01:23 para largo un abrazo Paco un abrazo hasta luego lo antes posible pues nada uno cero le ha ganado el Geta

Voz 2 01:29 Athletic cero dos a Valladolid con el Sevilla dos dos han empatado Levante y Huesca tres uno le ha ganado el Celta a la Real Betis dos Villarreal uno que acaba de terminar y que deja por abajo las cosas así hay siete equipos que se van a jugar el descenso Girona con treinta y cuatro Levante con XXXIII Celta con XXXII Valladolid con treinta y en descenso Villarreal también con treinta Rayo con Veintisiete basta con veinticuatro y por arriba el Barça setenta y tres ya con la Liga en el bote Lesaka al Atlético Madrid once segundo con sesenta y dos Lesaka saca trece al Madrid tercero con sesenta el Getafe sigue cuarto con cincuenta pero está a un punto de esa cuarta plaza el Sevilla con cuarenta y nueve y el Valencia cerrando la zona Europa League sexto con cuarenta y seis peleando todavía presa plazas europeas el Alavés con cuarenta y cinco Athletic Club de Bilbao con cuarenta y tres Betis congrega tres Real Sociedad cuarenta Leganés cuarenta ya salva hoy empatado en el último suspiro partió la mañana Éibar con XXXIX que está en una zona cómoda junto con el español con treinta y ocho bueno todo esto en este domingo de partidos llenos de emociones y de polémica grabamos con toda con Iturralde González ya está por ahí nuestro Árbitros

Voz 5 02:32 hola y tú muy buenas hola muy buenas

Voz 2 02:35 en y tú como siempre aquí rodeado de Itu además de los que saludaba aquí están ya por ahí Antonio Romero o la Antonio hola qué tal mano muy buenas a todos también Jesús Gallego la Gaye buenas noches Julio Pulido qué tal qué tal verán en Barcelona Lluís Flaqué hola hola qué tal muy buenas también Jordi Martí hola Jordi Si unos muy buenas desde una Barcelona no nada no hombre lo es para hacerlo puntualmente perfección Marcos López muy buenas muy buenas noches a sólo en ocasiones especiales y creo que no que a nadie ya están por aquí Antón Meana Pablo Pinto Talavera Mario Torrejón Dani Garrido Iturralde enseguida se incorporó Álvaro Benito pausa y al Sanedrín los pitos a Griezmann en el Camp Nou lo que dijo Diego Costa la victoria del Barça que sentencia la Liga Dave sentenciado en un Real Madrid dos de los peores que he visto en mucho tiempo aunque lo arregló Benzema el que arregla casi todo esta temporada mucha polémica en este fin de semana vamos con todo ello

Voz 12 05:24 a la isla mínima

Voz 1 05:26 Carrusel deportivo de Nasser

Voz 2 05:33 tambores de guerra suenan en Carrusel deportivo e ahora hablamos de todo lo deportiva ayer que hay mucho que hablar eh pero de verdad mira que llevo toda la tarde dándole vueltas y yo he dicho me resisto me resisto a decir que me bajo del venga súbete sube Tammy

Voz 1375 05:49 no sólo por no dar la razón a Talavera he no puedo decir lo mismo pero me queda tan poco para bajarme del bueno rectifico del bar no me pienso bajar pero de los que están manejando el bar llame bajado alguien tiene que mirar al que tiene que es un tal Carlos Velasco Carballo que es el jefe de los árbitros no puede ser que una herramienta tan buena como el bar yo es que no me bajo del bar me bajo de los inútiles que manejan el barco lo maneja de eso sí me bajo porque es que no puede ser no puede ser que unos equipos estamos todavía eh es que esperate cuando llega la penúltima jornada o la última no puede ser que un penalti que se hace hoy en el partido el Levante en el Levante Huesca qué hace Mantovani y que lo hace fuera del área ni siquiera el tío vaya a consultarlo cuando en las repeticiones queda claro que es fuera del área es que le toca fuera del área pero por qué no lo ven sea yo entiendo del árbitros equivoque pero para esto está el bar bueno pues el bar es una herramienta muy buena en manos de unos mediocres e inútiles y hay que decirlo no sé si por incompetencia por miedo por corporativismo llámalo lo que quieras me da igual no puede ser que una herramienta tan buena esté en manos de unos señores tan malos en general siempre generalizar estoy seguro que algunos traición hombre no seis injustos que ayer otro en buenos claro que los hay pero no es de recibo que unos tíos profesionales Si lo veo yo sí lo ven hijo si lo ve todo porqué no lo ven en el bar por qué no lo repiten por qué no nos enseña la imagen en la que diga que no que no que estoy equívocas que es que es penalti pero quién ha visto penalti por no hablar de la expulsión de William José por ejemplo pero por qué

Voz 14 07:32 pero te quiero

Voz 1375 07:33 tan anchos nadie corrige los fallos etapa mediocridad absoluta falta de rigor falta de profesionalidad tenéis una herramienta cojonudo que es un vídeo cosa que no ha existido nunca la historia del arbitraje pues lo digo no me bajo del bar es que si iba a favor del bar ahora la mitad por lo menos de los que están manejando el bar no valen para esto no tienen personalidad menos que cuando pitan lo siento es lo que pienso probablemente esté equivocado pero es mi opinión no puede ser que tengan tan poca personalidad a la hora de decidir unos errores tan tan tan absolutamente groseros como los que estamos viendo es que es tremendo eh esto no va a ser un debate de todos contra Itu porque y tú no es del Comité Técnico de Árbitros Iturralde es el comentarista de la Cadena SER tiene sus opiniones que por cierto hoy le oído con Dani Garrido algunas coincide yo creo que lo que no puede ser el largo no puede ser que empezó esto

Voz 2 08:23 Iturralde buenas noches

Voz 0514 08:25 muy buena nuestra fiesta si quieres si quieres despedir de la línea y tú

Voz 2 08:30 se quiere que te el debate contra Hidum un poco si no no no hombre por favor no nos dan que más aprovechado por eso digo yo que no estoy en contra hay tu ya está libre de del mejor comentarista arbitral que hay en este país más criterio tiene te lo digo de verdad

Voz 1375 08:46 sabes pero pero también hay que decir oye por favor es una buena herramienta es como si a mí me dar un Ferrari un circuito de Fórmula uno dicen hay que acabar con el Ferrari no habrá que acabar conmigo que no que no tengo ni puñetera idea de llevar un Ferrari el Ferrari es cojonudo el torpe soy yo hoy es que tienes una tele para verlo repetido hay tres tíos arriba habiéndolo etapa lo hice tapan por miedo porque civismo por por por falta de profesionalidad por ineptitud no puede ser que se están jugando el descenso Levante y lusa sino es porque luego ha marcado el Huesca que ha marcado inmediatamente después de penalti el dos dos hoy el Levante ganados uno la mano de ayer Iturralde te acuerdas las que te hoy la palabra y entre estos al debate y ahora vamos al fútbol pero es que te acuerdas Quico Catalán que entró aquí tuvo un debate contigo muy interesante y muy encendido a la vez porque se quejaba de tres jugadas en el partido contra el Athletic Club de Bilbao una de ellas recordarás era la mano que le da a Iñigo Martínez te acuerdas se correcto tu diste aplicando con toda lógica el criterio de que no se podía pitar esa mano porque porque no puede esconder aunque está despegado del cuerpo porque está Metro el balón y a un metro el tío no puede hacer visto el partido ayer de Giraud el Espanyol Girona

Voz 0514 09:50 sí

Voz 1375 09:50 pero ante el Girona español esa mano esa mano claro la mano de Rosales pero que pitan en esa penalti y en la de Íñigo Martínez no cuatro días después nos lo puede explicar alguien o ese criterio que tú también Nos explicas aquí no lo conoce los árbitros es que se puede ir a Segunda División un equipo por eso porque los que no tienen o no se sabe en el reglamento no se atreven no tiene personalidad lo que quieras porque una mano de Íñigo Martínez en eso tiene razón Quico Catalán hoy no ha salido a hablar debería haber salido el presidente Levante a decir hoy no han beneficio pero pero tiene razón en decir a ver seis aclaran la semana pasada la mano de Íñigo Martínez a mano como hoy un explico Itu ayer en otra jornada Q3 días después sí que es penalti pero sí lo mismo

Voz 14 10:33 bueno vamos a ver a ver

Voz 0514 10:34 vamos a empezar a poner un poco de luz y sombras sombra que no haya ido yo este fin de semana ahí no da para que me meta a todo habrá sido una enfermedad es decir no vale ahora vamos a ver cabido que este fin de semana sido igual peor pues puede ser al final detrás de una herramienta siempre está a una persona humana que ha fallado ha fallado que yo ya comenté que en las últimas jornadas iban a ser de mucha polémica

Voz 2 11:03 no nos queda nada

Voz 0514 11:04 lo comenté lo comentado hay en Carrusel

Voz 14 11:06 en la jugada del Levante la jugada del Levante el bar no ve claro que sea fuera porque están ciegos