Escucha las noticias de las 02:00 (08/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos la una en Canarias el presidente del Gobierno asegura que de llegar de nuevo a la Moncloa no permitirá un referéndum en Cataluña Pedro Sánchez defiende el Estado de las Autonomías frente al azar frente al afán re centralizadora dice de las derechas

Voz 3 00:20 ir respecto al independentismo quiero ser igual de claro no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum por

Voz 1 00:36 y Ciudadanos que ha presentado ya su lema de campaña será vamos Ciudadanos ha avisado esta noche en La Sexta sus potenciales votantes si lo votan a él formará un gobierno con el Partido Popular Albert Rivera

Voz 0040 00:46 el Partido Socialista ha decidido gobernar estos últimos nueve meses de la mano de los separatistas de Torra Puche Mon Rufián de Pablo Iglesias de Podemos yo creo que es mucho mejor un gobierno encabezado por ciudadanos constitucionalista el he tendido la mano al señor Casado para intentar formar un gobierno de coalición se que soy el único candidato al abiertamente reconoce que no va a tener mayoría absoluta pero yo creo que nadie la va a tener y sería más honesto que todos dijeramos antes de ir a las urnas que vamos a hacer

Voz 1 01:12 el Partido Popular presentará hoy una denuncia ante la Junta Electoral Central por la proyección que podemos hizo durante dos horas en la Plaza Mayor de Madrid este fin de semana se proyectó la imagen de los papeles de Bárcenas donde aparecen los nombres m punto Rajoy o r punto Rato documento que demostró la financiación irregular del PP junto a la frase que no vuelvan y otra imagen con Pedro Sánchez y Albert Rivera y la leyenda pero tampoco te conformes los populares creen que Podemos podría haber incumplido la ley electoral porque todavía no estamos en campaña oficialmente no está permitida la propaganda en el José Luis Martínez Almeida del PP Begoña Villacís de Ciudadanos

Voz 4 01:45 de verdad Manuela Carmena pretende hacernos creer que no saben lo que autorizan cuando conceden autorizaciones en la Plaza Mayor no preguntan para qué es no preguntan qué es lo que se pretende es cómplice por acción o por omisión como lo queramos ver pero el Ayuntamiento tiene más responsabilidad clara avanzando

Voz 5 02:02 es pedir expediente examina si se ha concedido permiso autorización quién lo ha hecho para que podamos podemos quién sea haya expuesto Sans imágenes

Voz 1 02:14 desde Podemos que se han atribuido la proyección Irene Montero ha mostrado todo su apoyo este domingo desde un mitin en A Coruña

Voz 2 02:19 es bueno que las márgenes digan lo piensa la mayoría de la gente que los corruptos que la mafia no tenemos un gobierno de derechas

Voz 1 02:27 el Ayuntamiento asegura que la proyección no contaba con permiso sólo con una autorización provisional que no estaba firmada por el concejal responsable y que desconocían el motivo de la proyección en deportes el entrenador del Sevilla Joaquín Caparrós anunció este domingo en la conclusión del partido que Sepi que su equipo ha jugado contra el Valladolid que padece una leucemia pero que esta enfermedad no necesita tratamiento ni le impide seguir con su trabajo

Voz 6 02:48 ustedes saben que yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja Issam picado la sangre roja con la sangre blanca y por lo tanto me han bien diagnosticado que tenía una leucemia pero es una leucemia que no me permite que no me impide entrenar no necesito ni para también toman cogieran tiempo y por lo tanto puedo seguir entregando el confían en mí muchos más años y quiero transmitirle a mi gente a la gente que me quiere que tranquilidad que voy a dar mucha guerra gracias