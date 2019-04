Escucha las noticias de las 04:00 (08/04/2019)

la ya ex secretaria de Seguridad Nacional es conocida por ser una firme defensora de la política de separación de las familias de migrantes en la frontera del país con México en su carta de despedida Nielsen asegura que es necesario arreglar las leyes que han mermado dice la capacidad de su departamento para salvaguardar el país y en Londres desde esta medianoche esta activa una medida sin precedentes contra la contamina son los coches diésel que no cumplan los estándares anticontaminación tienen que pagar doce libras y media unos catorce euros y medio por circular por el centro de la ciudad con esta iniciativa el Ayuntamiento británico espera que se reduzca el tráfico rodado en la capital un cuarenta y cinco por ciento de los deportes el entrenador del Sevilla Joaquín Caparrós ha anunciado este domingo después del partido que su equipo ha ganado contra el Valladolid que padece una leucemia crónica aunque no le impide seguir con su trabajo

ustedes saben que yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja Issam picado la sangre roja con la sangre blanca y por lo tanto me han bien diagnosticado que tenía una leucemia pero es una leucemia que no me permite que no me impide entrenar no necesito ni tratamiento Morán cogieran tiempo y quiero transmitirle a mi gente a la gente que me quiere que tranquilidad que voy a dar mucha guerra Gracia