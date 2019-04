Escucha las noticias de las 06:00 (08/04/2019)

cuando éste vio a Albert Rivera que subía al escenario que hacía aquella foto polémica en la que también estaba el líder de la extrema derecha española por tierra por pienso que tenemos que luchar contra el separatismo catalán que la extrema derecha a las tesis de estigma no lo está haciendo ciudadanos cero no lo está haciendo y creo que tendría que están en Asia

por lo demás la precampaña es casi idéntica una campaña los fines de semana mitin Pedro Sánchez estuvo en Zaragoza recurrió a su famoso no es no a Rajoy para dirigirse ahora los independentistas

Voz 3

03:04

no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum