Escucha las noticias de las 07:00 (08/04/2019)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:15 en la Cadena Ser bueno qué tal muy buenos días siempre cumplo con mi país

Voz 3 00:26 para ir respecto al independentismo quiero ser igual de claro no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum por la independencia Pedro Sánchez recupera a veinte días de

Voz 1727 00:38 las elecciones el no es no que se convirtió en su lema cuando lema casi personal cuando se negaba a abstenerse para hacer presidente a Mariano Rajoy Sánchez remite a la firmeza de su posición entonces para intentar contrarrestar el discurso de Partido Popular y Ciudadanos de que se va a entregar a los independentistas para seguir en la Moncloa hoy precisamente el Partido Popular presenta su programa electoral en Barcelona con compromisos como un ciento cincuenta y cinco sin límite temporal o la ya clásica promesa del PP de bajar los impuestos siempre que se convocan elecciones y otra promesa que explicó Pablo Casado ayer en el tono pausado a Mariano que utiliza ahora

Voz 4 01:16 cuando yo sea presidente de España en treinta días tendrán que resolverse los casos de petición de una prestación por dependencia pt

Voz 1727 01:26 qué va a denunciar hoy ante la Junta Electoral la proyección como una película de los papeles de Bárcenas este fin de semana en la Plaza Mayor de Madrid podemos dice que tenía permiso municipal para esa acción electoral el Ayuntamiento dice que no tenía permiso e Irene Montero lo defendía así

Voz 5 01:42 es las tardes digan lo a la mayoría de la gente que los corruptos que la mafia no veremos un gobierno

Voz 1727 01:49 también Unidas Podemos va a presentar hoy su programa electoral para el veintiocho de abril con jornada laboral de treinta y cuatro horas regulación de precios en el alquiler de vivienda Renta Mínima Garantizada de seiscientos euros y a Ciudadanos le sigue persiguiendo la foto de Colón junto a Vox incluso entre los suyos Manuel Valls anoche en La Sexta

Voz 0978 02:10 cuando subió Albert Rivera que subía al escenario Ike aquella foto polémica en la que también estaba el líder de la extrema derecha española error

Voz 6 02:19 pienso que tenemos que luchar contra el separatismo catalana aquí la extrema derecha las tesis de Estampa estima no lo está

Voz 1727 02:26 no ciudadanos según no está siendo creo que

Voz 6 02:29 tendría que están en Chile pues en él mismo

Voz 1727 02:31 no canal Rivera no descartaba poco antes apoyarse en Vox siempre dice que no condicionen sus políticas

Voz 7 02:38 yo lo que no voy a asumir el ideario de otro partido para gobernar sin libertad lo que yo le aseguro es que si hay un solo escaño más para cambiar al Gobierno para encabezar un Gobierno de cambio lo haremos

Voz 1727 02:48 lo decía poco después Así empieza la última semana de esta eterna precampaña es lunes ocho de abril y el día empieza con tres investigaciones por tres muertes de mujeres aún a la encontraron en una playa de Ferrol a otra en la escalera de un edificio en Torrevieja y la tercera es una joven de Vinaròs de veintiséis años que desapareció en febrero su novio está detenido y ha confesado que la mató hoy que enterró el cadáver en un descampado en Tarragona y fuera de España dos escenarios el primero Israel

Voz 8 03:18 mañana ayer acciones y Netanyahu ya ha prometido que si las gana va anexionar a Israel parte de los asentamientos judíos

Voz 1727 03:26 que están en Cisjordania según una ONG israelí el Gobierno ha autorizado la construcción de otras tres mil quinientas viviendas en ese territorio palestino ocupado y el segundo escenario Libia ese asoma una nueva fase de guerra tras la ofensiva de un general rebelde para hacerlo con el control de la capital de Trípoli donde reside el gobierno reconocido por la ONU el primer ministro asegura que se trata de una declaración de guerra promete llevar a la justicia a los rebeldes se habla de momento de una veintena de muertos agregó

Voz 9 03:58 lo asesinaron por querer mostrarnos la verdad con su cámara

Voz 1727 04:05 en dos mil tres hoy hace dieciséis años del asesinato del cámara José Couso durante el ataque estadounidense al hotel donde se alojaba su familia ha vuelto a pedir delante de la embajada de este país aquí en Madrid que se reabra el caso quieren que los partidos tumbe en la reforma de la Ley de justicia universal que hizo el PP en el año dos mil catorce y que implicó el archivo de la causa en los deportes Joaquín Caparrós seguirá entrenando al Sevilla aunque ayer anunció que tiene leucemia crónica Sampe

Voz 2 04:39 detectada según el técnico hace unas semanas decidió

Voz 1161 04:42 era ayer pública su dolencia porque ya era un secreto

Voz 2 04:44 pues en la ciudad de Chicago que tenía una leucemia que no me impide entrenar no necesito ni pensamiento en han cogieron tiempo tranquilidad que voy a dar mucha guerra

Voz 1161 04:54 anuncio que llegó tras la victoria del Sevilla cero dos en Valladolid también ayer Celta tres Real Sociedad uno Getafe uno Athletic cero Alavés uno Leganés uno Levante dos buscado y Betis dos Villarreal uno completaban la jornada XXXI Plus Ultra seguros patrocina este espacio

Voz 9 05:09 el tiempo Jordi Carbó buenos días