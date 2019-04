Escucha las noticias de las 09:00 (08/04/2019)

sí nos acaban de confirmar fuentes del comité electoral del Partido Socialista no habrá cara a cara entre

el Comité Electoral se reúne hoy tiene que tomar otras decisiones también sobre debates por ejemplo si Sánchez participa o no en un debate a cinco incluyendo a Vox o a cuatro dejando fuera al partido de extrema derecha esta decisión la la conoceremos en las próximas horas en unos minutos saludamos aquí en Hoy por hoy a Cayetana Álvarez de Toledo el número uno del PP por Barcelona va a presentar esta mañana junto a Pablo Casado el programa electoral de los populares allí en la capital catalana también presenta hoy su programa Unidas Podemos en Hoy por hoy hemos hablado hace unos minutos con Johnny b Larra que es candidata por Navarra

se trata de un programa que señala dos horizontes muy claros un origen demorado para avanzar en todas esas políticas feministas que está reclamando a nuestro país que el Código Penal recoja que sólo si es si luego plantea un horizonte verde que supone emprender como una oportunidad la lucha contra el cambio climático y hacer realidad bueno pues cosas que que ya señala a la Unión Europea no que se toda la producción energética que se haga en España para el dos mil cuarenta energías renovables

Voz 0931

01:45

en Cataluña acaba de anunciar que su lista para las europeas además de pulmón elevan a encabezar otros dos fugados de la justicia Jaume sí de número dos era la excusa ya Toni Comín que mantiene su escaño en el Parlament por Esquerra muy próximo al ex president fue el único de los republicanos que no dejó no abandonó su escaño como hizo por ejemplo Marta Rubira además en esta lista de número tres eh también exconseller aclara que sigue en Escocia