Escucha las noticias de las 10:00 (08/04/2019)

Fuentes del PSOE confirman a la SER que Pedro Sánchez descarta un cara a cara con Pablo Casado y los populares le acusan de no ser valiente Antonio Martín buenos días

que no se atreve a debatir con Pablo Casado lo lamento porque creo que ese cara a cara sería de inmenso interés para todos los ciudadanos para todos los españoles son los dos principales líderes que hay en el Congreso los diputados ha bastado vi hasta ahora ir más allá de los sondeos y las evidentes fragmentación es que se están viendo por un lado por el otro son las dos personas con más posibilidades de presidir el Gobierno de España los próximos años

Álvarez de Toledo ha defendido también que el Partido Popular plantea instaurar de nuevo el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña si Casado llegar a Moncloa y no ha descartado que tengan en mente cerrar TV3 el Partido Popular presenta este mediodía su programa electoral precisamente en Barcelona en unos minutos detalla sus propuestas Unidas Podemos y a esta hora interviene Albert Rivera en un acto en Madrid acaba de decir que si llega al Gobierno va a establecer una asignatura obligatoria sobre la Constitución en ese acto está Óscar García adelante buenos días la Constitución Española así se llamará dice Rivera que será una asignatura troncal y que todos los ciudadanos españoles en la escuela estudiarán obligatoriamente

Cree Rivera que no habrá ningún padre o madre que eso ponga a esta asignatura que estará incluida en un nuevo Pacto Nacional por la Educación el presidente de Ciudadanos ha vuelto a tender de nuevo la mano en este acto a Pablo Casado para formar un gobierno de coalición asegura Rivera que tan solo dos o tres escaños van a ser determinantes de cara a las elecciones Cataluña ha dado más detalles de su lista figuran en ella dos exconsellers a la lista para las europeas dos exconsellers que siguen fugados de la justicia son Toni Comín que oyó a Bélgica y clara Ponseti que también se fue ese país para trasladarse después a Escocia comerse una Jones aunque de momento mantiene su acta de diputado en el Parlament por Esquerra va a ser el número dos Pons Atila siguiente en la lista es decir la número tres por lo demás el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici acaba de decir que no cree que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo en la fecha límite parece escenario que es el viernes de esta misma semana escenario para el que todo caso dice que Bruselas está ya preparada Moscovici en France

Eto'o prórroga puede ser casi sin duda pero la pregunta es para que hay que darle un sentido no se trata sólo de ganar tiempo sino de que sea útil para preparar una salida ordenada un Brexit sin acuerdo no lo quiere el Parlamento británico no lo queremos nosotros porque es realmente la peor solución para la economía pero para que todo el mundo lo sepa nosotros estamos preparados Luis