Voz 2

00:30

si nosotros teníamos todos los permisos en regla todo lo que lo que había que pedir se pidió hoy ICO concedido ladra bajo que me sorprende que hallada ha generado más polémica la cuestión de los permisos que lo que se proyectó que es la verdad que el Partido Popular ha utilizado las instituciones de todos para enriquecerse me parece que lo que ese proyecto allí que son los papeles de Bárcenas que es lo que se llevaron a las a padres los políticos del Partido Popular entre ellos el señor en el punto Rajoy que como no lo han desmentido entendemos que es Mariano Rajoy bueno me parece increíble que sean genere más polémica pues la proyección que por lo que allí se proyectaba