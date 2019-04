Las noticias de Galicia, 10:02 (08/04/2019)

Voz 0028

00:00

este lunes es el último de precampaña a partir del viernes los partidos podrán ya pedir el voto para las elecciones generales son jornadas previas de mucho trabajo en las distintas formaciones políticas hoy el Benega presenta su programa electoral la candidata del PP al Congreso por A Coruña Marta González celebra un desayuno informativo en la ciudad herculina el portavoz de Marea Luis Villares sella un acuerdo entre su formación y Ourense mellor no sólo el arranque de la campaña va a marcar esta semana también la huelga de tres días convocada en Atención Primaria para martes miércoles y jueves el Sergas intentará hoy evitar el paro pero los convocantes no ven verdadera intención de llegar a acuerdos y hoy arranca en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo el juicio contra el presunto autor del disparo que en la noche de San Juan de dos mil diecisiete acabó con la vida de un joven en la playa de área Longa en txapela después de que la víctima llamara la atención al agresor por orinar sobre la arena será juzgado por un jurado la Fiscalía pide para él penas que suman cuarenta y dos años de prisión le atribuye un delito de asesinato un asesinato en grado de tentativa un homicidio en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas asimismo pide que se tenga en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia de los sucesos la autopsia practicada en el Hospital Naval de Ferrol al cuerpo localizado este domingo en la playa de dos niños no ha permitido identificar la identidad de esta persona la autoridad judicial ha decidido que estos restos mortales queden en custodia en el tanatorio del hospital Juan Cardona en caraza hasta recibir los resultados periciales que permitirán identificar de quién se trata en un primer momento se barajó la hipótesis de que podría tratarse de una mujer de sesenta años que llevaba desaparecida varias semanas ya que en la zona fueron localizadas algunas de sus pertenencias pero tras la autopsia este supuesto no ha podido ser confirmado hoy recordamos que el tiempo lluvioso permite que se pueda levantar la prohibición de realizar quemas a partir del medio rural abre el plazo para la solicitud de permiso