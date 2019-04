Las noticias de Castilla y León, 10:02 (08/04/2019)

desde hoy hasta el próximo día once la Audiencia Provincial de León se sienta en el banquillo quién lo fue todo en el sector minero el empresario Victorino Alonso que se enfrenta a una petición de pena de ocho años de prisión por un supuesto delito medio ambiental Ana Maceda

concretamente se habla de un delito continuado contra el medio ambiente por las actividades de la mina del Feixolín un asunto que lleva dieciocho años en instrucción la Fiscalía pide para Victorino más de ocho años de prisión lo mismo que la acusación particular de la empresa Narcís Illa acusación popular de Los Verdes europeos si bien estos últimos aprovecharán las cuestiones previas para solicitar que se incluya la agravante de reincidencia ahora que la sentencia por la destrucción de la cueva de Chaves en Aragón es firme Jorge González es el abogado de los Verdes europeos

a veces firme junto al empresario minero también se sentarán el ex gerente de la MSP José Tascón y el ex alcalde de Villablino Guillermo Murias a este último Se le acusa de un delito de prevaricación urbanística al juicio se prolongará hasta el once de abril