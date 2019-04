Escucha las noticias de las 13:00 (08/04/2019)

me parece una solución

simple que no es sencilla porque hay que buscar soluciones sencillas entendible sin complicaciones para todos pero están me parece una una respuesta simple para una cuestión que tenemos que encarar con la suficiente seriedad sabiendo el alcance de la misma

Voz 5

02:51

el que llegó a ser el mayor empresario minero del país Victorino Alonso con más de seis mil trabajadores en sus empresas ha rechazado ante el juez las acusaciones que les sitúan como responsable de explotar sin licencia una mina a cielo abierto en León durante más de quince años a preguntas del fiscal Vitorino Alonso ha dicho que su labor en esas empresas no era ejecutiva es decir que no se encargaba de solicitar licencias y que no era su responsabilidad que él era un empleado más su letrado ha asegurado que todo se debe toda la causa se debe a una venganza personal de un vecino de la zona