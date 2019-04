Las noticias de Canarias, 15:03 (08/04/2019)

Voz 2

00:40

creemos que el pueblo canario no se merece lo que la Administración del Estado el está haciendo porque no se lo está haciendo el Gobierno de Canarias no se lo está haciendo es Fernando que lo dijo no sé lo está haciendo el vicepresidente del Gobierno a la consejera de Hacienda se lo está haciendo a los más de dos millones de canarios que vivimos aquí que hemos sido respetuosos incumplidores con la ley que hemos contribuido a las buenas finanzas del Estado que somos la comunidad autónoma menos endeudada que cumplimos el periodo medio de pago que cumplimos con el déficit en este caso teniendo superávit y que hemos cumplido con la reglas