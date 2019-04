Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (08/04/2019)

no mía que Page ponga día sitio llora que ponga temas tiempos y condiciones sin equipos negociadores no lo necesitamos porque para hablar de lo que quiere hacer para Castilla La Mancha no necesito que nadie negocie por mí

hay bueno a las pruebas me remito yo creo que la en la calle está bien claro lo que los ciudadanos opinan sobre el presidente García Page esa claridad está en que creen que tienen el presidente que casi que Castilla La Mancha eh merece y que puede hacer eh lo que otros no han hecho

Voz 5

01:35

porque me parece absolutamente injusto que la acción política que la legislatura de un presidente de un gobierno provincial no sea valorada ni para bien ni para mal directamente por los ciudadanos porque de esa manera pues no puede caer en la tentación de no hacer nada por supuesto de no hacer lo que los vecinos lo que los ciudadanos quieren en esperan desean