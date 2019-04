Las noticias de Cantabria, 16:03 (08/04/2019)

Voz 2

00:36

se detectó esta misma pareja cómo entraba a catorce portales de Santander aprovechando que los mismos estaban abiertos porque al estar efectuando se servicios Dalí de limpieza también se podía constatar de que estas personas podrían marcharse no es fácilmente durante el fin de semana de Cantabria se decidió a actuar procediendo a su detención el mismo viernes por la tarde no se descarta que hayan cometido más robos en Cantabria todo desde que las joyas e intervenidas eh hay diferentes piezas que todavía no se Se desconoce su procedencia por lo que la investigación continua