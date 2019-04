Hora 14 (8/4/2019)

Voz 2 00:00 sí

Voz 1315 00:18 electoral seguro que con esto no les sorprendo Pérez es lo que toca y toca mucho hablar de política yo diría yo que de políticos porque de promesas y acciones concretas hasta ahora poco hemos oído por ejemplo sobre economía que es uno de los temas en el que hoy nos detenemos por dos motivos porque el Partido Socialista ha denunciado que la economía riojana ha sido peor que la media española desde el inicio de la crisis y también porque vamos a acercarnos al mercado de la automoción muchas veces la marcha de la economía se mide precisamente por la evolución de este sector y si nos atenemos a ello la economía no va del todo bien de lo que se espera ya que la venta de coches continúa a la baja ya encadena su peor periodo desde la crisis de hecho esta caída encadena siete meses seguidos y pone en alerta al sector Ricardo Pérez es el presidente daría auto sobre

Voz 5 01:00 mercado que estaba ya muy deprimidos porque la adquisición afectó al automóvil como no puede ser de otra manera siempre ocurre lo mismo cuando hay una crisis el automóvil sale muy perjudicado y cuando vas haciendo también ocurre al revés también empieza a crecer nosotros llamamos creciendo aproximadamente tres años ni de los tres años de crecimientos permanentes ha llegado los últimos siete meses desde este movimiento se produce por razones políticas son ambientales hizo bueno presenta esa él embarcaba a caer a caer a caer es verdad que el automóvil está reñido estado como medida de la crisis que todavía no hemos llegado a los niveles de ventas que había antes de la crisis pero de esto continuara así pues evidentemente ahora que resultar partidos estuvo acaben

Voz 1315 01:42 a todo esto la política y la economía les cabrea además de que estamos al lunes pues piensen que en medio de la campaña electoral se va a colar la Semana Santa y si pueden una escapada no va a venir nada mal en medio de tanta actividad además para los que se quedan los que trabajan en el sector del turismo también parece que van a ser buenas fechas Concha Bezares

Voz 0125 02:00 esas Rurales de La Rioja registrarán una ocupación superior al ochenta por ciento durante la Semana Santa según el buscador de alojamientos rurales casas rurales punto net también se espera una alta ocupación en otros alojamientos y es que según el presidente de la Asociación de Hoteles de La Rioja estas fechas son prioritarias en el calendario del sector turístico Demetrio Domínguez

Voz 6 02:18 sí además de en La Rioja tenemos una Semana Santa pues muy diversa no lo mismo están los ajos asados en Arnedo que que la Semana Santa de Calahorra que Logroño que pueda arrancar ahí yo he sido un una fecha que es ideas entonces La Rioja cómo va a estar a nivel turístico extasiados ante dos mil diecinueve te tiene que estar a tope existen reservas ya tenemos reservas ni lógicamente la gente reserva con menos tiempo eso quiere decir que no estamos al cien por cien así que que no se escuche todavía no haya reservado puede reservar pues eh habitaciones para los familiares dopados amigos en cualquiera de los hoteles de las casas rurales o de los camping que todos tenemos capacidad suficiente como para coge muchísimo más turistas

Voz 1315 03:11 y también con la Semana Santa llega la clásica importante campaña de donación de sangre de la Consejería de Salud

Voz 0125 03:16 la Consejería de Salud Nancy lanza la campaña próximo destino donar sangre para mantener un nivel óptimo de reservas sanguíneas durante la Semana Santa el Banco de Sangre de La Rioja ha cerrado el primer trimestre de este año con el mayor número de donantes nuevos de la última década María Martín

Voz 0011 03:31 es la mejor cifra registrada en cinco años además podemos destacar que durante los tres primeros meses de dos mil diecinueve Un total de trescientas sesenta y cuatro personas donaron sangre por primera vez que es el mejor dato de donantes nuevos de la última década

Voz 1315 03:49 y también en portada es tiempo para el deporte Sergio Moreno qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 1906 03:53 hola buenas tardes cuando un equipo pasa de ganar dos cero a perder tres cuatro en treinta minutos como le pasó ayer a la Unión Deportiva Logroñés pues claro toca reconocer los errores

Voz 7 04:03 pues de una buena primera parte y Monte por delante dos cero observar perdiendo el partido lentamente hay cosas bastantes cosas sobre todo la segunda parte y lo hemos hecho bien bueno yo creo que hemos hecho nosotros cosas mal y que el rival también ha hecho cosas bien cuerpo técnico sabemos que en esta segunda parte seguramente haya sido la segunda parte hemos jugado

Voz 1906 04:22 Sergio Rodríguez explicó sin problemas los errores cometidos por su equipo y también por el mismo y después una de reconocido esto pues le tocaba a pedir disculpas a los aficionados

Voz 7 04:31 lo asumimos Nos duele no suele también por la gente evidentemente pero hay que levantarse ahí

Voz 8 04:41 Nos duele muchísimo Nos duele muchísimo porque sabemos que ahora competiciones muy duras y que y que cualquier rival si te relaja hasta difícil visto Nos duele mucho porque además somos un equipo muy competitivo

Voz 1906 04:53 por último tocaba lanzar un mensaje a los aficionados que también sirve de apoyo a sus futbolistas toca pedir tranquilidad porque este equipo esto es incuestionable tiene margen de error

Voz 7 05:03 que cada partido es muy difícil que está habiendo en la categoría Hay yo creo que es una toque de atención para para que entendamos todos que todavía hay mucho camino por recorrer

Voz 8 05:13 yo creo que también tenemos un poco de ascendencia si un día al año es somos humanos a veces pasan estas cosas yo creo que hay que seguir confiando en tener equipo aquí es de los jugadores porque por un hecho puntual o por una tarde puntual no vamos a a dilapidar con trabajo que han hecho que es muy bueno bueno evidentemente hasta el día de hoy es un error puntos está claro de aquí a final de temporada no tenemos no somos somos magos en sabemos lo que puede pasar Brady yo hablo hasta día de bien estaría de hoy es un error puntual y así está demostrado

Voz 1906 05:50 mucho que analizar sobre este partido a partir de las tres y veinte en SER Deportivos La Rioja por cierto que no hemos hecho la rueda de prensa de Sergio Rodríguez en una disco

Voz 1315 05:57 es real pasaba verbena nada más no

Voz 1906 06:00 los pudimos de disco como eh

Voz 1315 06:02 cada de fondo el cuando acompañaba para la próxima

Voz 1906 06:05 el vestuario visitante que estaban

Voz 1315 06:08 yo sí que de fiesta después de ese partido gracias Sergio los quedamos además en portada con el tiempo que nos espera para las próximas horas María Salgado de la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuentas buenas tardes

Voz 1880 06:18 buenas tardes este lunes en La Rioja tendremos cielos cubiertos y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y granizo la cota de nieve baja desde los mil ochocientos metros hasta los mil trescientos las temperaturas diurnas suben se mantienen sin cambios alcanzaremos los dieciocho grados en Alfaro y en Calahorra diecisiete en Logroño IN Haro dieciséis en Arnedo en las sierras soplará viento del suroeste y en el valle del sureste girando a noroeste ya mañana martes seguiremos con cielos cubiertos y chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta y granizo la cota de nieve se sitúa entre los mil doscientos y los mil cuatrocientos metros las temperaturas diurnas bajan ligeramente y soplarán vientos del suroeste del Oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1315 07:06 bueno pues ahora ya tenemos en el centro de Logroño catorce grados

Voz 1880 07:10 luce el sol

Voz 10 07:18 dicen que la empatía es ponerse en el lugar del otro y saber lo que está pensando

Voz 1315 07:23 con todos los gastos extra me iría muy bien pagar

Voz 1315 07:42 y les estamos contando la caída que se ha producido en el sector de la

Voz 0125 07:46 el móvil Concha Bezares sí según los datos aportados por la patronal La Rioja la venta de vehículos ha caído en marzo un doce coma seis por ciento y en lo que va de este año el doce coma noventa y siete por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior eso se traduce en que se han vendido mil doscientos vehículos mil doscientos veintiocho vehículos es decir ciento ochenta y tres menos que en el trimestre anterior una bajada que según el presidente de haría auto Ricardo operé es palpable desde que se introdujo en un nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones

Voz 5 08:14 sin duda aquí preocupación y no solamente en la riojana sino toda España esto comienza desde el mes de julio aproximadamente cuando la ministra de transición ecológica habla de en los es el tiene los días contados yeso eso empieza un calvario para la automoción está produciendo en muchos fábricas expedientes de empleo ya veremos a ver cuál es el futuro cercano el diésel se ha visto perjudicado pero no solamente el diésel sino también el resto de vehículos es verdad que la gasolina no no ha bajado pero cuando el crecimiento que ha tenido tampoco es demasiado en de forma absoluta relativamente sí porque ya vendemos el setenta por ciento de los vehículos seis gasolina y eso está originando por cierto que lo que era tan malo hace solamente dos años que era la contaminación por vía de CO2 es decir que yo soy de carbono con ese esté aumentando ya el año dos mil dieciocho no

Voz 0125 09:07 la caída mayor se en la venta de particulares que han bajado en un catorce por ciento en el mes de marzo

Voz 5 09:12 los particulares porque al fin y al cabo los los en las empresas requieren el cambio de unidades cuando él eso te aparta por razones económicas la el particular este aumento es que tiene muy con mucha duda la compra de un vehículo es decir uno puesto que tiene un vehículo ya que por cierto en este momento el parqué español es que ciertamente viejo muy viejo y eso ocasiona pues problemas en accidente cuando se producen activos y pasivos ya eso evidentemente así que cuando alguien va a comprar un coche porque ya está viejo que lo que más que hasta ahora pues uno piensa ya que me yo

Voz 11 09:45 con gasolina o diésel Un

Voz 5 09:48 uno elevadas uno híbrido autonomía extendida un eléctrico y claro como primero fue el diésel que fue demonizado y luego más tarde ha sido también la gasolina el butano los vividos con la gente no sabe qué hacer

Voz 0125 10:02 el presidente de haría auto advierte de que si no se toman medidas habrá que hacer reajustes en las plantillas y en este punto Ricardo Pere valora planes como el pibe

Voz 5 10:11 plan PIVE fue un elemento dinamizador de las ventas porque el público percibe como una ventaja económica que da el Gobierno por lo tanto no es descuento desde que dicen que son como los cubiletes que entrar aquí allá aunque es verdad que los precios de los vehículos en los últimos años como consecuencia de la crisis está muy por debajo de lo que estaba hace años tamiles Braga tecnología en incrementar la Emma sin costo para el cliente y que en definitiva esto es un problema que está que está creando en este momento como digo en el mercado y que habrá que tomar medidas porque el Plan PIVE consiguió mejorar las ventas incluso el Gobierno vasco ha creado plan PIVE autonómico y también a Colsa quiero que las ventas no caigan

Voz 0125 10:49 antes de la crisis se vendían al año en La Rioja unas siete mil vehículos en la crisis esa cifra osciló entre tres mil y cuatro mil vehículos vendidos en estos momentos según opere Se venden unos cinco mil seiscientos advierte que las previsiones para los próximos meses tampoco son optimistas

Voz 1315 11:04 seguimos hablando de economía en este caso lo ha hecho también el Partido Socialista Diego García

Voz 0496 11:07 el secretario general del PSOE asegura que el comportamiento de la economía riojana ha sido peor que la media española desde el inicio de la crisis Francisco Conde afirma que esto supone un cambio de tendencia que se acabó aquello de que estamos mejor que la media

Voz 13 11:19 podemos decir con los datos oficiales que el comportamiento económico de La Rioja comparándolo con la media española es mucho peor así que aquella vieja cantinela del mejor que la media sea termina nuestras ventajas sobre la media nacional pues están cayendo también en el olvido nos aproximamos a estar en todo por debajo de la media nacional y los datos son todavía peores si nos comparamos con las comunidades autónomas limítrofes con Euskadi con Navarra pero no solo también y con Aragón o en muchos de los indicadores también con Castilla León

Voz 0496 11:50 o con señala que en estos años de crisis La Rioja ha perdido un veinte por ciento de tejido industrial un treinta por ciento de producción industrial y más de cuatro mil quinientos puestos de trabajo en ese sector el secretario general del PSOE también alerta de que el comportamiento del empleo en nuestra comunidad es peor y que además tenemos hoy diez mil ocupados menos que en diciembre de dos mil siete Ocón insiste en que La Rioja necesita un plan de industrialización preferente en el que estén implicados el Gobierno de España y la Unión Europea

Voz 13 12:15 no no hay que tener una estrategia de confrontación ni con el Gobierno de España ni con las instituciones de la Unión los necesitamos a los dos gobierne quien gobierne en cada una de esas instituciones una estrategia de colaboración con el Gobierno de España y con las instituciones de la Unión Europea cómo se lo he repetido en numerosas ocasiones lo volveremos a hacer una vez más a través de nuestro artículo cuarenta y seis del Estatuto nosotros los socialistas siempre hemos sido partidarios de que este artículo se aplique única y exclusivamente para que La Rioja emplee los fondos obtenidos de la puesta en marcha de dicho artículo para la prueba para la promoción industrial de esta Comunidad

Voz 1315 12:55 seguimos en clave política Nos desplazamos también hasta la sede de Ciudadanos

Voz 0496 12:58 sí porque al portavoz del grupo parlamentario asegura que PP y PSOE se dan la mano en muchos asuntos como por ejemplo el reparto de la justicia los votos de los nacionalistas o dilatar las comisiones de investigación Diego Ubis

Voz 12 13:09 la verdad es que vemos que el Partido Socialista y el Partido Popular sea la mano no se dan la mano lo hemos visto en los últimos años en reiteradas ocasiones cuando quiere el bipartidismo son muy amigos no hay más que ver otra comisión de investigación que si llevamos llevaron los compañeros de congresos sobre la crisis financieras en la que analizaban la gestión de las cajas de ahorros en ese dictamen pues Partido Socialista hay Partido Popular seguirá en la mano para eludir la responsabilidad políticas de esas cajas de ahorros de los gestores quedar los políticos Cabedo habían puesto Partido Socialista y Partido Popular pues ahí se dieron la mano y eludiera pues líricas se ha dado la mano muchas veces en el reparto de los jueces el reparto de la justicia no

Voz 0496 13:53 pubis señala que Ciudadanos respalda la comisión que investiga las cuentas del PP y avanza que el seis de mayo comparecerán Carlos Cuevas Ana Elvira Martínez y Pedro Sanz para intentar arrojar luz sobre los doscientos mil euros para la sede

Voz 12 14:04 lo que está claramente probado es que llegaron doscientos mil euros desde Génova a La Rioja para comprar esa sede del Partido Popular Joe de la victoria in no sabemos quién dio la orden que responsable político del Partido Popular dio la orden para que se percibe ese dinero desde Génova a La Rioja por eso en un solo día hemos llamado a los responsables del partido en ese en ese momento la gerente la señora Martínez el señor Carlos Cuevas que además es consejero en la actualidad el ex presidente el señor Pedrosa entre los tres alguien nos tendrán que arrojar luz de quién dio la orden quién solicitó esos doscientos mil euros para poder hacer frente a la compra de la sede además

Voz 1315 14:51 les estamos contando que la Consejería de Salud lanza la campaña próximo destino donar sangre para mantener un nivel óptimo de reservas sanguíneas durante la Semana Santa según la consejera María Martín la solidaridad de los donantes hizo posible que los pacientes riojanos recibiesen cerca de cuatrocientas unidades terapéuticas durante la Semana Santa de dos mil dieciocho así llegamos a las dos y veinte

Voz 1315 15:46 Nos quedamos a partir de ahora con asuntos municipales los logroñeses pagaron el noventa y tres por ciento de los recibos liquidaciones y sanciones de dos mil dieciocho en el periodo inicialmente establecido Diego Sacristán que nos cuentas

Voz 0451 15:57 los vecinos de Logroño sigue incumpliendo con el pago de los tributos municipales el noventa y tres coma cero tres por ciento de los recibos liquidaciones y sanciones fueron ingresados en las arcas municipales en el procedimiento voluntario Mar San Martín es la concejala de Hacienda y Administración Pública

Voz 16 16:13 cierto es que los logroñeses lo decimos siempre son unos contribuyentes con un comportamiento ejemplar con la administración local eh de tal forma que el noventa y tres cero tres por ciento de todo lo que debía recaudar el Ayuntamiento en el año dos mil dieciocho y que asciende a aproximadamente noventa y seis millones y medio de euros

Voz 14 16:32 ha sido ingresado en

Voz 16 16:35 en las arcas municipales por ese procedimiento voluntario por tanto antes de que finalice el periodo establecido para ello por tanto de esos noventa y seis millones y medio de euros que el Ayuntamiento tenía previsto recaudar lo que había liquidado que tenía que recordar en el dos mil dieciocho casi noventa millones ochenta y nueve coma ocho han sido recaudados en periodo voluntario

Voz 0451 16:56 una cifra que sube levemente Si únicamente contamos los recibos

Voz 16 17:00 especificar Solana en lo que son solamente recibos es decir los que están sujetos al calendario del contribuyente el agua el IBI el impuesto de vehículos en fin que en ese caso es ascendido a un noventa y cuatro con setenta y ocho en el caso del resto de tributos entorno también al noventa y tres por ciento de la media de todos ellos la suma de todos ellos es la que conforma este noventa y tres por ciento que se ha recaudado en periodo voluntario

Voz 0451 17:29 Mar San Martín también destaca el grado de cumplimiento de los logroñeses con las multas de tráfico el año pasado el Consistorio emitió sesenta y dos mil ciento cuarenta y cinco cargos una cifra menor que durante dos mil diecisiete un año en el que se contabilizaron más de sesenta y cinco mil

Voz 16 17:45 y en la memoria de dos mil dieciocho hemos visto que se han puesto al cobro casi cinco millones de euros en multas no quiere decir que se hayan puesto multas por esa cuantía sino que lo que se ha puesto al cobro en este momento bien de ese año o bien que quedaba pendiente de años anteriores han sido casi cinco millones de euros unos doscientos ochenta mil euros menos que el año anterior de estos de estos puestos al cobro han pasado ejecutiva unos setecientos veintiocho mil es decir casi cuatro millones doscientos a la mayoría de lo que se ha puesto al cobro se ha cobrado en periodo en voluntaria no sea dejado para su cobro en ejecutiva lo que quiere decir nuevamente que los logroñeses cumplen con sus obligaciones incluso en la gestión de multas

Voz 1315 18:32 también aquí en el Ayuntamiento de Logroño Ciudadanos ha pedido que la ordenanza del transporte urbano incluyen la instalación de cámaras de videovigilancia en algunas paradas o la posibilidad de realizar inspecciones sorpresa en el servicio el grupo municipal de Ciudadanos va a presentar quince enmiendas a la ordenanza del Reglamento de Transporte Urbano Julián San Martín

Voz 17 18:48 cámaras de videovigilancia efectivamente en España tuvo se iban a contar con cámaras de videovigilancia no pero nosotros queremos más queremos también que las pagará tus sean seguras y cómo queremos traspasar de tus seguras que se puedan también cámaras de vídeo vigilancia en las paradas en la mayoría de las paradas

Voz 1315 19:08 también nos desplazamos hasta La Rioja Baja el Ayuntamiento de Alfaro tiene que hacer frente a una multa de más de sesenta y ocho mil euros y una indemnización de veintisiete mil euros por vertidos incontrolados en aguas residuales del río Alhama todos los detalles Miguel Ángel Santos

Voz 0889 19:22 así se desprende de la resolución emitida por la propia ministra para la transición ecológica de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho y de la que se tuvo conocimiento en el Ayuntamiento de Alfaro el día doce de ese mismo mes Gina que ser dicta expediente sancionador por vertido no autorizado de aguas residuales al río Alhama a través de aliviadero existente en la red de saneamiento el PSOE de Alfaro exija la alcaldesa ya su equipo de gobierno al cual pertenece el nuevo candidato a la alcaldía por el Partido Popular que paguen de su bolsillo la grave situación económica interpuesta por el Ministerio de transición ecológica por vertidos residuales al río Alhama Sara ahorrar Jerez portavoz del PSOE alfareño

Voz 16 20:05 pues nos parece gravísimo que el Ayuntamiento de Alfaro haya tenido que pagar una multa de más de noventa y seis mil euros hay que tener en cuenta que cuando hablamos del Ayuntamiento de Alfaro todo el mundo entiende que estamos hablando de todos los alfareños esos más de noventa y seis mil euros casi dieciséis millones de las antiguas pesetas han salido lógicamente del bolsillo de de todos los alfareños y para que todos los alfareños se hagan una idea de la importancia de una multa de esa cuantía pues se podemos traducirlo a la cantidad de cosas que podrían hacerse en Alfaro con ese dinero por poner tan sólo algunos ejemplos podría pagarse practicamente la luz eléctrica de todo el municipio durante un año podrían pagarse las subvenciones de todos los clubes deportivos del municipio también durante un año se trata de un delito medioambiental que no ha sido sobrevenido ni mucho menos inesperado sino que se venía produciendo ya se venía reiterando a lo largo del tiempo y también lo sabía ha venido llamando la atención a consecuencia del mismo por parte de las autoridades competentes durante mucho tiempo como se nos ha hecho saber por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro

Voz 0889 21:07 si bien es cierto dice el PSOE que la resolución de la ministra está recurrida ante la Audiencia Nacional mucho se temen que dicho recurso no prospere para desgracia de todos los alfareños porque se trata de una sanción tipificada como grave y por un delito medioambiental prolongado en el tiempo por el que ya se habían hecho los correspondientes Kerry miento al Ayuntamiento alfareño en numerosas ocasiones el Partido Socialista asegura que hace tiempo que venía alertando de las graves consecuencias de vertidos incontrolados y de origen indefinido que se vienen produciendo en el río Alhama y que el gobierno municipal del Partido Popular era conocedor hace tiempo de este problema no ha hecho nada para remediarlo

Voz 1315 21:50 en La Rioja Alta hoy a las ocho y media de la tarde en concreto en Santo Domingo de la Calzada Se abre la cripta de la catedral tras la intervención efectuada en su arca y mosaicos además las reliquias del santo vuelven a la Catedral tras cuarenta días en los que se ha realizado un estudio antropológico Francisco José Suárez es el párroco de Santo Domingo

Voz 18 22:08 de ser acontecimientos históricos que difícilmente se repiten en que bueno poder disfrutar de ellos pues es algo también hemos o cuando me tocó a mí personalmente estarán presentes pueden bien que sea veo no la tumba de Santo eh ha sus restos no son son momentos muy bonitos denomina muy emocionante es muy emotivos siempre los franceses fueron propiedad vez otros estamos en una estoy personas hice éramos pocos los que mañana va a nacer ese último homenaje a los restos de de Santo Domingo antes de meternos en la crítica creemos que es una magnífica que yo creo que es el regalo que le vamos a hacer

Voz 1315 22:58 por cierto un estudio que según Suárez deja muchas curiosidades sobre el lado más humano del Santo

Voz 18 23:03 bueno pues el salto se dio en torno a unos sesenta centímetros que era época hoy en parece muy escaso pero pero en aquella época hace mil años normales tanto un beso entre cincuenta y cinco en sesenta y cinco kilos de alguien que se comía muchas verduras cosas en época de que con todas las que bien máxime cuando un hombre era pues pues acreditativo ojito que los recursos eran mucho menos en una cosa a lo que fuera lo más cotidiano de un hombre que venía sino unos cuantos es bien claro qué derecho tienen por lo tanto debía cojear de pie derecho bueno pues todos los elementos que no sé

Voz 19 23:48 son unas humano

Voz 18 23:50 dos de los santos cosas que os también lo son las como nosotros y que sea

Voz 1315 23:57 ya en Nájera Santa María la Real va a acoger madre un espectáculo teatral relacionado con la pasión que se va a celebrar en la antesala de la Semana Santa en concreto del quince al diecisiete de abril Eduardo Rodríguez tras ese es el director general de Cultura y Turismo

Voz 20 24:10 como preludio ante sala dentro de nuestro maravilloso Monasterio de Santamaría la Real de Nájera un año más sigue la mano de Sapo Producciones y gracias al Patronato de Santamaría de Nájera de Santa María la Real de Nájera pues se llevará a cabo el espectáculo madre en este caso pues es una interpretación a nivel de micro teatro de algunas de esas escenas que probablemente a muchos de los espectadores les

Voz 17 24:48 se sentirán como hubo momentos mágicos y muy emotivos