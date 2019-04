SER Deportivos La Rioja: 'Y saltó por los aires'

Voz 1 00:00 Radio Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el pre Cuén CIA modulada

Voz 2 00:12 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 3 00:18 Javier Cerdeño

Voz 1906 00:22 hola qué tal vaya meneo eh el típico meneo que te deja descolocado despeinado descompuesto Valle ejercicio de cómo ganando dos cero para acabar perdiendo tres cuatro vaya ejercicio perfecto de cómo tener casi visto para sentencia al menos el tercer puesto y optar sin duda la segunda plaza para acabar mirando hacia abajo con preocupación tras sumar dos puntos de los últimos nueve en juego tremendo patinazo de la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas

Voz 4 00:49 ah sí

Voz 5 00:55 a sí

Voz 6 00:59 en un poco gorda ya

Voz 2 01:07 una buena parte Monte por delante dos cero al perdiendo el partido entre mente hay cosas bastantes cosas sobre toda la segunda parte Xavi bueno yo creo que hemos hecho nosotros cosas mal y que el rival también eso cosas bien cuerpo técnico sabemos que en esas segunda parte seguramente haya sido la segunda parte

Voz 7 01:30 sin calles

Voz 2 01:41 asumimos Nos duele no suele también por la gente evidentemente pero hay que levantarse oí

Voz 8 01:50 Nos duele muchísimo Nos duele muchísimo porque sabemos que ahora competiciones muy duras y que y que cualquier rival si te relaja muy difícil como ha visto Nos duele mucho porque además somos un equipo muy competitivo

Voz 2 02:16 y es muy difícil que se está viendo la categoría Hay yo creo que es una

Voz 8 02:22 toque de atención para para que entendamos todos que todavía hay mucho camino por recorrer yo creo que también tenemos un poco descendencia ha sido un día al año entonces somos humanos a veces pasan estas cosas yo creo que hay que seguir confiando en el equipo al que siguen confiando en los jugadores porque por un hecho puntual o por una puntual no vamos a dilapidar con trabajo que han hecho que es muy bueno bueno evidentemente hasta el día de hoy es un error puntual está claro de aquí a final de temporada no tenemos no somos somos magos en sabemos lo que puede pasar Pradillo hablo

Voz 9 02:57 hasta averiar inmune hasta día de hoy es un error puntual y así está demostrado

Voz 1906 03:46 tremendo patinazo de la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas en una jornada futbolística donde el asunto para los dos equipos riojanos en Segunda B debió acabarse en el descanso para ese momento para las seis menos cuarto de la tarde de ayer domingo la Unión Deportiva Logroñés ganaba el Calahorra ganaba ya al final en dos pésima segunda parte los dos equipos riojanos acabaron perdiendo los dos equipos deberán ser ayer en la búsqueda de sus objetivos en esta recta final de campeonato restan seis jornadas dieciocho puntos en juego ocho puntos de distancia tiene la Unión Deportiva Logroñés con el quinto clasificado debería ser suficiente y el Calahorra pues con un par de victorias Le debería de valer para garantizar de sobra su continuidad en Segunda B la diferencia es que los rojillos jugarán ahora dos partidos seguidos en La Planilla no así los de Logroño atención que tendrán por delante dos salidas en las dos próximas jornadas ose gana o el asunto se complicará así es esto del fútbol en fin mucho que repasar así que nos ponemos a ello

Voz 10 04:42 quiero volver de apuestas te ofrece los titulares deportivos

Voz 1906 04:54 vaya segunda parte de la Unión Deportiva Logroñés luego analizaremos con más detalle lo ocurrido hemos invitado a unos cuantos analistas para ver si entre todos logramos entender un poquito mejor y explicaron también a todos los oyentes lo que pasó ayer en Las Gaunas hasta el minuto cuarenta y uno el equipo jugó un partido perfecto en serio no es ventajista marcó las dos que tuvo el Oviedo no pudo hacerle daño a pesar de que tenía la pelota en un sistema de los riojanos defensivo perfecto no había ni una sola vía de agua todos juntos de un lado a otro defendiendo sin problemas y haciendo también daño con el balón una muy buena versión de la Unión Deportiva Logroñés pero todo cambió tras pasar por vestuarios el muro blanquirrojo entonces saltó por los aires vaya despropósitos dos dos luego dos tres luego tres tres y ahí debió acabar al menos la sangría pero cayó el tres cuatro para desazón de todo es difícil de comprender cómo se vino todo abajo para antes del minuto setenta y dos de partido que midia ahora más horrible Carles Salvador muy buenas tardes bienvenido a SER Deportivos La Rioja

Voz 11 05:59 hola buenas tardes gracias en primer lugar por atender la llamada que te hacemos desde la ser un día complicado me imagino

Voz 12 06:07 sí hombre al final después de los lunes no

Voz 1004 06:10 después de las derrotas siempre son difíciles y más por cómo se dio no

Voz 13 06:14 oye qué qué pasó

Voz 1004 06:16 no bueno al final son cosas de fútbol no yo creo que dos partes muy diferenciadas la primera jugó a lo que nosotros habíamos planteado ahí aunque nosotros queríamos en la segunda pues todo lo contrario

Voz 11 06:27 y en el en el descanso yo te digo la sensación que yo tenía desde la cabina de retransmisión de la Cadena SER era bueno sea recibido ese gol a balón parado pero

Voz 1906 06:38 la superioridad blanquirroja era manifiesta

Voz 11 06:40 las Gaunas estaba tranquila todo el mundo lo veía como claro una victoria muy importante pero aquello saltó por los aires y cómo se descosido tanto el equipo en lo defensivo perdón

Voz 1004 06:51 sí bueno yo creo que al final es eso no el dos uno nos hizo daño porque a lo mejor si te vas dos cero al al descanso yo creo que no se hubiera escapado no pero al final con dos uno es un resultado muy muy peligroso ellos tuviesen un inicio muy fuerte no existieron peligro ahí encima las que tuvieron las metieron ya nosotros tuvimos hay diez quince minutos que que lo pasamos muy mal ellos metieron los goles y la verdad es que dibujamos

Voz 11 07:18 Carles hubo algo de relajación

Voz 1004 07:22 a ver no sé si es relajación no creo al final todos sabíamos lo que nos jugábamos tu sabíamos que era un partido importante y no creo que vaya el tema por tema de relajación

Voz 11 07:32 porque evidentemente un treinta por ciento de los goles que ha encajado esta temporada hicieron ayer de catorce cuatro de dieciocho ahora cuatro

Voz 14 07:42 la tarde de ayer en Las Gaunas eso

Voz 11 07:44 tiendo no sé si lo entenderéis como un error puntual y ahora quería demostrar que ha sido precisamente eso un error puntual

Voz 1004 07:51 bueno esperemos que sea un un error puntual no y no repetir este tipo de de errores al final es eso yo creo que son quince veinte minutos muy malos que tuvimos los pagamos muy caros y al final luego encima consigue este dan la vuelta al momento consigue empatar parece que las cosa bueno pues dentro de lo malo es lo menos malo en nada prácticamente en la siguiente jugada dos jugadas después pues te vuelven a meter el tres cuatro y ahí sí que ya es otro otro más

Voz 11 08:20 son dieciocho los puntos que quedan en juego ocho puntos con el Oviedo Vetusta que ahora es quinto clasificado

Voz 14 08:27 y evidentemente

Voz 11 08:29 no sé tenéis margen de error eso era algo sabido sabíais ganado el derecho a poder fallar como como ayer no

Voz 1004 08:36 sí pero bueno yo creo que ahora estamos en una situación en la que nos tenemos que olvidar un poco de la clasificación centrarnos en nosotros más que en los rivales son los que dejan de hacer los rivales y centrarnos exclusivamente en el partido del domingo

Voz 11 08:51 dos partidos fuera de casa como lo observas esta circunstancia para sacar de nuevo un poquito el orgullo no sé si es el mejor de los condimentos porque insistimos ganar fuera de casa en este grupo es muy complicado

Voz 1004 09:04 está claro que fuera de casa siempre son partidos más complicados para ver un partido peligroso no al final parece similar mirar la clasificación de que el rival es flojo que va último pero ya lo vimos en casa lo que lo que no puesto meterme en prácticamente en el último instante hay todos los partidos van a ser difíciles todos los rivales contra los que nos quedan jugarse van a jugar cosas su arriba o por abajo

Voz 12 09:27 jo

Voz 1004 09:28 pues lo que te digo centrarnos en nosotros a intentar hacer las cosas bien porque sabemos que cuando hacemos las cosas bien somos muy buenos intentar pues eso es aprender de los errores Si minimizarlo

Voz 11 09:40 Carles este equipo va a hacer play off

Voz 1004 09:42 bueno por supuesto voy a hacer este equipo ellos no

Voz 11 09:46 pues ese es el mensaje que debe calar en la afición blanquirroja hoy un poco depre por lo que fue ayer una segunda parte de muy mala Carles muchísimas gracias por atender la llamada de SER Deportivos La Rioja en un día complicado gracias a vosotros

Voz 1906 09:59 insisto en un rato se pasará por La Ser nuestra nuestros opinadores de cabecera para tratar de comprender sucedía ayer en Las Gaunas pero antes queremos saber qué opina Sergio Rodríguez porque lo bueno de Sergio Rodríguez es que no trata de hacernos comulgar con ruedas de molino ofrece una visión objetiva del asunto agradece la escuchamos

Voz 2 10:22 dos partes muy diferenciadas muy diferenciadas el cómputo global evidentemente negativo no sólo por el resultado sino porque después de una buena primera parte por delante dos cero al perdiendo el partido lentamente hay cosas bastantes cosas sobre toda la segunda parte que lo hemos hecho bien bueno yo creo que hemos hecho nosotros cosas mal y que el rival también ha hecho cosas bien así una mezcla de todo pero sí que es cierto que que en esa segunda parte bueno hemos estado bien no nos vamos a engañar yo creo que todos sabemos lo sabemos todos el público eh vosotros pero sobre todo lo sabemos nosotros eh los jugadores cuerpo técnico sabemos que en esta segunda parte seguramente haya sido la segunda parte hemos jugado sobre todo porque no hemos controlado el partido y bueno a veces pasan estas cosas creo que si te pasa una o dos veces al año pues tampoco es que fustigarse pero sí que es cierto que tenemos corregir cosas que debemos intentar que no vuelva a pasar sobre todo bueno yo creo que igual nosotros nos ha faltado punto de intensidad de lo que es el juego eh que no seamos relajado un poco el resultado con la brea aparte que habíamos hecho y luego que el Oviedo a empieza a jugar más vertical más rápido no sabía o varias veces descolocados y ellos también evidentemente tiene su mérito pero bueno yo creo que ha sido una mezcla de mérito nuestro mérito de ellos porque lo Byrne no vamos a debemos de recordar de que que es un buen equipo que los partidos lo suele dominar en la segunda parte en esto bastante mejor que nosotros lo asumimos nos duele no suele también por la gente evidentemente pero hay que levantarse Hay seguir sabemos que yo creo que podemos sacar una una lectura muchas negativas que estoy convencido que todo el mundo va a sacar pero nosotros debemos sacar una lectura positiva la positiva es que esto no ha acabado que estamos hablando de playoff sin que todavía se ha conseguido que cada partido es muy difícil que está habiendo en la categoría Hay yo creo que es una toque de atención para para que entendamos todos que todavía hay mucho camino por recorrer

Voz 1906 12:37 pero Sergio Martínez también Sergio Rodríguez perdón también quiso desactivar cuanto antes todas aquellas críticas excesivas que pudiera recibir su equipo a partir de ahora el error ayer sin duda fue mayúsculo el papel del equipo en la segunda mitad terrible pero el venimos contando desde hacía unas semanas que este equipo se había ganado el derecho a poder fallar como así acaba de comentar Carles Salvador tiene margen de error y lo siguiente teniendo para al menos cuarto esto es así pero esto no quiere decir que se acepte lo de ayer todo lo contrario pero Sergio Rodríguez quita presión a su equipo lo hace de esta forma

Voz 8 13:09 yo creo que que también tenemos un poco descendencia ha sido un día al año entonces somos humanos a veces pasan estas cosas yo creo que hay que seguir confiando en el equipo al que siguen confiando en los jugadores porque por un hecho puntual una tarde puntual no vamos a Ali a dilapidar trabajo que han hecho que es muy bueno yo lo recuerdo creo que todos hubiésemos firmado estar aquí en este momento de la temporada con estos puntos y con esta situación yo creo que por lo menos nosotros hubiésemos firmado entonces tampoco vamos a lapidar al equipo por un día o dos que pueda tener durante el año e de esta manera pero evidentemente sí que nosotros a nivel interno lo debemos de corregir Nos duele muchísimo Nos duele muchísimo porque sabemos que la competición es muy dura y que y que cualquier rival Si te relaja muy difícil como se ha visto Nos duele mucho porque además somos un equipo muy competitivo pero nos vamos a levantar mañana vamos a entrenar otra vez muy duro para enfocar el partido del domingo con garantías y a ver si nos podemos quitar esta mala sensación eh

Voz 1906 14:18 es la comprensión de que un fallo como el de ayer no debe apuntar hacia otro en el futuro aunque la dinámica del equipo la verdad no es buena desde Riche mereció ganar sin duda leyó hace quince días en Las Gaunas pero no ganó empató en Urbieta que no es un mal resultado de haberlo hecho bueno ayer pero ayer todo saltó por los aires ahora el equipo deberá demostrar en las dos próximas jornadas fuera de Logroño que está capacitado para revertir de nuevo esta mala situación el Calahorra tras dos victorias seguidas rozó la tercera consecutiva y por tanto la salvación en el nuevo avanzaba la rozó gracias al gol de penalti de Parla estaba salvado el equipo que le hacía incluso ojitos a una próxima Copa del Rey pero otra mala segunda parte dio al traste con estas aspiraciones lo buenos que los rojillos tendrán ahora dos partidos seguidos en la planilla para

Voz 11 15:07 certificar la salvación con dos buenos resultados

Voz 1906 15:10 tener un último mes de campeonato realmente tranquilo para ir pensando en la próxima campaña de nuevo los rojillos se quedan

Voz 11 15:17 se quejan por la labor armado

Voz 1906 15:19 tras un nuevo penalti en contra muy discutible impidió a los rojillos al menos sumar un punto enfado de los jugadores enfado de Miguel Sola enfado de los aficionados del Calahorra que se sienten maltratados por los colegiados en este campeonato más contentos deben y pueden estar en la disciplina del Balonmano Logroño cumplieron con su papel en la Copa del Rey es decir ganar y además con muchísima superioridad como os contamos el pasado viernes casi en directo al Quabit Guadalajara y competir en semifinales contra el Barça que suma un nuevo título copero nosotros estamos muy contentos como seguidores del Balonmano Logroño Icomos seguidores y fans absolutos de nuestro experto en la materia

Voz 11 15:59 Víctor espuelas muy buenas tardes muy buenas tardes me pongo de rodillas ante Buesa merced para decir ya lo dijo Víctor espuelas Barça Cuenca en la final tremendo lo tuyo

Voz 1533 16:12 más vista esto tenemos pereció de cómo Tito

Voz 11 16:16 el espectacular la pena no haber metido unos euritos pero bueno en fin la próxima te hago te hago más caso Víctor extensas

Voz 1906 16:24 es que te deja esta Copa del Rey por un lado del cuadro y por el otro que yo creo que esta Copa del Rey lanza un mensaje muy claro a Bidasoa y además eh

Voz 15 16:33 sí claro venimos diciendo desde hace un tiempo que la Liga en la parte en la parte noble hay mucha igualdad y los partidos hay que competir los durante los sesenta minutos y lo cierto es que hay mucha igualdad entre los equipos que han jugado la Copa Ademar Granollers Bidasoa Irún el Ciudad de Logroño que tuvo la mala suerte de cruzarse en en la parte de del cuadro con el Barcelona

Voz 11 16:59 oye Víctor te imaginas una Copa del Barça que que divertido todos no

Voz 15 17:03 no cuando hay un título en juego el Barcelona además que va a con otra marcha no latino da opción al resto de los rivales

Voz 11 17:10 soñábamos con ese empate verdad en el Palacio de los Deportes oye quién sabe no suena la flauta nosotros lo hacemos perfecto y ellos un poquito y les podemos moja la oreja pero que va no

Voz 15 17:19 ah no no no no dio opción alguna al Barcelona un diecisiete siete goles arriba al descanso diecisiete diez ya dejó prácticamente finiquitada Las en las semifinales en la primera parte eh

Voz 11 17:31 lo positivo evidentemente que ha cumplido con su papel que que bueno que que el balonmano

Voz 1906 17:36 sigue en buena dinámica que opta esa segunda plaza porque

Voz 11 17:39 se lo está ganando

Voz 15 17:41 sí la verdad es que son firme candidato a esa segunda plaza junto con el con el PSOE y la verdad es que el Ciudad Logroño llegó en las mejores condiciones a la Copa del Rey y también se va con una muy buena línea de juego a Guadalajara ya ya contamos en directo que que la victoria fue más fácil de lo que cabía prevé es ir contra el Barcelona pues se compitió en esa segunda parte pero como ya decimos el Barcelona cuando hay un título en juego tiene otra marcha ahí no da opción a a sus rivales en en en en la Liga Asobal a sus rivales españoles

Voz 11 18:14 Víctor espuelas como vas de pádel espacios muy flojo porque ahora va a haber muchos partidos y si sabes un poco cómo va a ir el cuadro pues para ir metiendo y chic como eres un piso de gran altura eh fue la casualidad

Voz 1906 18:29 ya ya ya en fin el que sabe sabe y lo demuestra este evitan escuelas gracias por estar en SER Deportivos

Voz 16 18:35 Quirón estás hecho sí señor muchas gracias

Voz 1906 18:44 el paso casi definitivo el que ha dado el minis de Charlie para la disputa de una nueva final de Liga en la máxima categoría del voleibol nacional dos partidos jugados este fin de semana en Logroño hay dos victorias la primera el sábado por un contundente tres cero y la del domingo algo más sufrida eh tuvieron que remontara disimuló la ayer sí se puso uno dos un set a dos pero finalmente la Xunta acabó en tres dos ahora esta semifinal viaja hasta La Laguna hasta Canarias con una victoria más en las riojanas estarán en la gran final el Barça toma ventaja por el otro

Voz 11 19:16 dado del cuadro

Voz 1906 19:19 y en tercera el Haro ya es matemáticamente equipo de playoff de ascenso pase lo que pase jugará por el ascenso a Segunda División B y ojalá lo consiga cuantos más equipos en en la segunda B muchísimo mejor para el fútbol riojano a partir de ahora eso sí los jarreros pelearán por ser por ser primeros al final de campeonato que sin duda ciertas ventajas en ese play off de ascenso ayer goleó ocho cero al Rápid ganaron también la Sociedad Deportiva Logroñés el Náxara el Ríver Ebro la L promesa Si él Varea vaya pelea más bonita por la cuarta posición en el grupo decimosexto de Tercera División muy buenas tardes Antonio Corral hola

Voz 12 19:56 de Sergio solventado ya que claro

Voz 1906 19:58 va a estar en play off ahora te comerán las uñas viendo quién va a ser cuarto porque está las

Voz 11 20:03 lo bonito de verdad

Voz 1963 20:04 así se está en una temporada que va a terminar precioso ritmo por arriba que por abajo pero sobre todo por arriba el pedía tareas desde el ser esto al cuarto con pocos puntos de diferencia porque vamos el Varea lleva seis puntos al cuarto pues para pelear esa cuarta plaza creo que va a estar muy muy bonita de aquí a los seis partidos que nos queda de temporada

Voz 1906 20:26 tremendo el Ríver Ebro que está a sólo tres puntos de la tercera posición que ocupa el Náxara pero es que la Unión Deportiva Logroñés es quinta con sesenta y dos puntos y el Varea tiene sesenta el Anguiano quedado un poco relegado ya que sin opciones el Alfaro que al perder contra el Varea en La Molineta pues evidentemente se queda sin sin Flow pero desde el Varea incluso el Anguiano todos se sienten con derecho a mojar la oreja un River que lo está haciendo francamente bien

Voz 1963 20:52 pues sí y además han ganado todos desde el fin de esta jornada pasada salvo el Alfaro perdió son pues al sumar los tres puntos estando eh peleada y además de en partidos de bonitos porque el Ríver ganó a la Oyonesa después de ir perdiendo el River conocieron en la primera parte en la segunda remontó vimos a unas también que ganó por dos a cero pero que sin embargo pues eh fueron en el minuto cuarenta y el cuarenta hecho osea que es sacado los puntos y el ya fue eh salas de deportivo a los con el Yagüe pues también él el sábado le costó ganar frente a al resume los a tres no es que en las orillas no merecía ese ni ir llevó el partido muy bien pero eso pero lo que desalojarlos del Yagüe que pelea hasta el final bueno pues está en el minuto noventa Bono ha añadido que marcó ese dos tuvo su uso oportunidades e el Yagüe y luego pues ya desde ese partido como ha comentado el aro con esa goleada que un ápice la primera parte lo hizo viene creó un par de ocasiones para marca pero las una parte bueno pues en el aro con cuando el minuto cuarenta y ocho el tercer gol y luego el sexto que fue en propia puerta pues bueno pues fue un paseo para Haro Deportivo

Voz 11 22:02 oye y por abajo el Agoncillo una gran institución en el fútbol riojano una entidad con presupuesto una entidad con muchos años en la tercera incluso cuando era la tercera navarro riojana con dieciocho puntos se va preferente

Voz 1963 22:16 pues sí es una pena porque vamos contra el alcanzada el sábado tenía una opción para seguir peleando por salir de de ese último puesto o Provence seguir peleando hasta el hasta el final pero otras ese encuentro pues no eh de quedan muy pocas posibilidades es una pena ver un Agoncillo además con un equipo que pilló lo he seguido mucho esta temporada Ivonne igual que todas pero he visto que tiene un equipo digamos para estar lo más arriba pero sin embargo bueno Corral entró en una dinámica e antes de cambiar de entrenador y bueno pues sigue hay contra dinámica de Norte sacar partidos adelante y bueno pues esta derrota del sábado ante el acatada pues es un paso atrás

Voz 1906 22:55 bueno pues Antonio gracias por este repaso a la Tercera División te mandamos un fuerte abrazo de gol como siempre eh hice Ramos esta ronda de titulares con un rápido de paso al resto de información polideportiva porque el equipo riojano de Carlos Coloma el BH templo cafés ha logrado su primera victoria internacional estaba en las piernas de Rocío del Alba que acabó en primera posición en el Internacional de FES en Portugal hay que recordar que Rocío entrena aquí está ahí vive en La Rioja sigue en progresión aritmética hacia Tokio dos mil veinte por otra parte la ciclista riojana Sheila Gutiérrez sufrió una nueva caída e esta vez en el Tour de Flandes celebrado ayer mismo venía de competir a gran altura en a través de Flandes donde acabó en quinta posición en otra gran clásica pero ayer un enganchón le impidió estar con las mejores

Voz 17 23:51 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en Kirkuk punto este ofrecemos las mejores apuestas registra punto es ya

Voz 18 24:09 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego puede crear Hadid

Voz 1 24:13 la Rioja emisora de caña de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 1906 24:20 venga eh vamos a veré queremos intentar explicaron que sucedía ayer en Las Gaunas porque puede resultar hasta cierto punto inexplicable pero para ello hemos convocado a alguno de nuestros numerosos analistas de cabecera para con orden y concierto arrojar un poco de luz sobre el agujero negro que hizo ayer acto de presencia en Las Gaunas para absorber toda la energía existente en el entorno feliz de la Unión Deportiva Logroñés

Voz 1 24:44 dio Rioja emisora decana de la río Onda Media el frecuencia modulada

Voz 3 24:50 todos los miércoles volvemos al colegio en la cadena

Voz 19 24:53 estás sino en fuera hay futbolistas que otra profesión no había si lo hacemos porque los alumnos dieron muchas preguntas pista Stacey el campo como profesional como en la técnica de entrenamiento

Voz 3 25:05 los deportistas riojanos de referencia tienen muchas respuestas

Voz 1906 25:09 así que me imagino futbolista estudia

Voz 3 25:11 el luto muchísimo haciendo deporte los miércoles volvemos al colegio en la Cadena Ser

Voz 10 25:18 en regresa el Rioja y los cinco sentidos cinco meses de actividades entorno a la cultura del vino mayo está dedicado en fatuo con las catas teatralizadas en la bodega de La Grajera la yincana el Tren del Vino el ciclo maridaje de los sentidos y la conversación entorno andino consulta la programación y contratos centradas en La Rioja Capital punto quedan cinco meses para disfrutar del Rioja con los cinco sentidos en La Rioja Capital Gobierno de La Rioja

Voz 20 25:52 y tu David Estado invade de Gutiérrez espera que te cuente callos manitas de ministro de vicios de cochinillo cocina tradicional con menús económicos o si lo prefieres para llevar pan y Bojan poder ella Gutiérrez Gonzalo de Berceo treinta Logroño

Voz 1 26:10 en Radio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 6 26:24 vamos con Gorka

Voz 7 26:33 es una

Voz 4 26:44 no no

Voz 11 26:52 había dan buenas tardes buenas tardes Sergio anda que tú esto en las verbenas de San to the Sun Tour dejo eh

Voz 1533 26:59 sí hombre sí entregue había que bailar hemos estado dispuestos a

Voz 11 27:03 vaya caer Chita siendo es quedó ayer eh

Voz 1533 27:06 sí sí la verdad es que bueno del partido dio un giro total que la verdad que no nos esperábamos no

Voz 11 27:14 hablas bien de giro habla de giro porque he estado escuchando la retransmisión de ayer y es que en la primera parte presumía vamos Si reconocía la gran labor defensiva de este equipo y el acierto en la otra portería a partir del minuto cuarenta y uno aquellos saltó por los aires

Voz 1533 27:30 sí la verdad es que bueno yo creo que en los primeros cuarenta y cinco minutos Jito en un poquito esa esa falta lateral que que en la que hacen gol al finalizar la primera parte el equipo estuvo muy bien en la fase en la faceta defensiva estuvieron las líneas muy juntitos muchas ayudas de Pedro Rubén por fuera Carles grande en su en su línea Ander Vitoria hay Rayco muy trabajadores el Oviedo no conseguía superar líneas no poseía profundizar y ocasiones de gol pues prácticamente ninguna no por contra bueno pues dos cero oí la sensación de seguridad extremen todo eso en la segunda parte cambió por completo porque no bueno a ver yo creo que poner en alza también el valor el juego del Oviedo no yo creo que el Oviedo lo hizo muy bien ya lo comentábamos que ellos pues era una buena visto es importante para agarrarse a esa posibilidad de yo lo hicieron muy bien yo creo que sobre todo lo hicieron muy bien por fuera y el cambio de de Borja por Sandoval pues hizo bastante daño a la vez también por supuesto que la Unión Deportiva Logroñés cometió algunos errores individuales no yo creo que Pedro y Rubén pues bajar un poquito el el físico de ayudando a sus a sus laterales y ello es bueno pues Jomon con Izquierda ahí esos centros laterales peligrosos crearon dudas ya te digo una un error individual concreto bueno pues remontaron el partido

Voz 11 28:53 algo de relajación

Voz 1533 28:56 no fíjate yo creo que más más que relajación o no si que bajo el tono físico de aún jugador yo creo que sí que que se pudo ver porque probablemente la primera parte pues tuvieron que correr mucho el Oviedo tuvo mucho el balón y muy bien llena hace un aparte bueno yo sí que entraron un poco con con ganas con más balón Easy que quizás un poco el tono físico de algún jugador que te sufrió de de los excesos de la primera parte pero tanto como relajación no sé no no dio esa sensación

Voz 14 29:27 de una plantilla cuando le pasan estas cosas suele a Ferrara al clavo

Voz 11 29:33 viendo de es un error puntual tú has jugado en plantilla donde habéis tenido grandes momentos malos momentos como éste cómo se sale de los momentos de una plantilla que ya sabido reaccionar a estas situaciones pero bueno que estamos en un momento determinante del campeonato

Voz 1533 29:47 sí yo creo que es un mal momento sobretodo por la forma no porque bueno ayer igual es un partido disputado en el que pierdes cero uno y bueno les bastante importancia no pero recibir cuatro goles cuando tu mayor poderío es el el aspecto defensivo pues quizás sí que pueda que que lo la plantilla cuerpo técnico bueno pues les Gener un poco de dudas al final yo creo que han ahí viene el partido trabajar esta semana ahí como siempre se suele decir no el fútbol te da la revancha para que este próximo fin de semana bueno pues retocar todos esos errores individuales que que a un estuvieron y los colectivos para bueno pues dar la cara hay salir otra vez de este pequeño bache

Voz 3 30:25 Javi Adán muchísimas gracias por estar en SER Deportivos La Rioja y con el con el dos a la espalda

Voz 11 30:34 suben Elías muy buenas tardes buenas tardes como el nivel de preocupación de cero a cien

Voz 16 30:41 a ver un cinco un cinco porque un un mal día lo tiene cualquiera y este equipo lleva varias jornadas dándonos alegrías hay que confiar en ellos que es lo que menos te gusta pues lo que menos me gustó fue la yo creo que relata así yo no un poco de bajado de intensidad en el segundo tiempo porque al final te ves que estás arriba con un que te habías puesto dos cero ves que estás en play casi asegurado yo creo que el equipo se relajó un pelín

Voz 14 31:09 toque de corneta

Voz 11 31:11 es un aviso a navegantes es un problema más estructural más coyuntural ha sido un error puntual sólo el tiempo lo dirá probablemente no

Voz 16 31:20 yo creo que si algo más coyuntural pobre por lo que te comentaba porque el equipo está en la zona en una zona cómoda en tercer puesto con una renta bastante grande sobre el quinto en este caso el olvido Vetusta pero yo creo que hay que ver el lado positivo de El bueno el de la derrota de ayer en el que vamos a en el sentido de que vamos a tener que estar preparados para pelear por el cuarto puesto hasta la última jornada en vez de pensar tiene teníamos todo pues vamos a tener que estar peleando

Voz 11 31:45 al final te preocupa a los dos próximos partidos lejos de Logroño o te preocupan todos los partidos de aquí al final

Voz 16 31:51 me pues como te cuenta me preocupan todos los partidos yo creo que al final vamos a tener que jugarnos el entrar en playoffs estará ultimado penúltima jornada por lo tanto pues habrá que verlo como algo positivo de que hemos estar enchufados está al final porque va a ser necesario

Voz 11 32:05 Rubén Elias gracias por acudir a la llamada de la Cadena SER con el dos a la espalda de acuerdo venga ir recibimos al diez con el brazalete de capitán responde al nombre de victoria al apellido de Pablo buenas tardes capitán en el pero el momento es buen día más velar para

Voz 1906 32:29 en el la cara como Carles Salvador editor nivel de preocupación del cero al diez

Voz 13 32:35 muy bajo muy bajo

Voz 11 32:39 viste ayer el partido lo escuchaste también en la Cadena SER te sorprendió el tortazo que se pero este equipo después de de ese minuto cuarenta y uno a partir de ciento cuarenta y uno bueno

Voz 15 32:50 me sorprendió porque es cierto que no está siendo la tónica habitual no porque si algo caracteriza a este equipo es la solidez defensiva la concentración y eso no se vio en absoluto en el en el día de ayer pero bueno en a nadie sorprende que que los momentos de relajación en el fútbol pues bueno son practicante tónica habitual momentos verte con un dos cero con mayor casi casi asegurado pues hizo que ante un buen equipo como él lo hubiera habido usted el equipos alhajas esto es como un combate de boxeo que ganando los puntos bajas un poquito la Guardia trabajas Bumba te un cabo y te te dirán Arona

Voz 11 33:23 tres cuatro que es tremendo un equipo que gana hizo lo más difícil para la Unión Deportiva Logroñés a lo largo de este campeonato que es que es ponerse dos cero

Voz 15 33:31 sí es que además el día en el que la efectividad estaba siendo mayor parecía que íbamos a ir un partido tranquilo en en Las Gaunas pero es cierto que cuando tienes ciertos despistes defensivos cuando no estás todo lo concentrado que un buen rival como el Oviedo te exige pues sucede nuestras cosas no entonces bueno pues vimos errores no forzados prácticamente por todo el Oviedo que que aprovechó muy bien sus ocasiones deportivas es que tuvo su mal día en el día de ayer también se Diego casi prefiero en un día que acumulen todos los errores que en cuatro partidos seguidos

Voz 1906 34:03 mira bueno mira que nos lo dice la experiencia

Voz 14 34:06 si la veteranía de que no hay finales

Voz 11 34:08 temporada tranquilo bueno pues este año pensaba que iba a ser tranquilo pero va a ser que no Victor De Pablo

Voz 15 34:14 hombre es cierto que además vienen en un mal momento mal momento porque hay que ser ventajista es decir si a partir contra el Guernica el punto en nos parecía malo evidentemente era con la condición de que se da ya sienten la vienen de dos partidos que no se consigue una victoria llega una derrota llegar la derrota

Voz 1533 34:30 la bastante abultada

Voz 11 34:32 no habrá fuera claro

Voz 15 34:34 Calendario buenos del todo fácil pero mira hay hay que vivir provino venga quizá esa concentración que que exigimos pues pues ahora va a ser os innecesaria no porque aquí te desnudas un poquito lo que tú creías hecho pues no está tanto pero bueno por eso decía antes que mi nivel de educación de momento dos porque sigue habiendo una buena renta porque a este equipo a pesar de tener un mal partido ha venido demostrando su segunda vuelta que es un equipo muy sólido y esperemos que esté revés pues sea un acicate para que estén muy concentrados y que esto sea una anécdota dentro de una buena temporada

Voz 11 35:07 Víctor de Pablo por algo lleva algo el brazalete de capitán esperemos iban a tener empleos gracias Richter de palo

Voz 1004 35:15 placer chao

Voz 11 35:24 y ahora dentro del área rondando siempre el punto de penalti con el no a la espalda el doctor Enrique Guillén muy buenas tardes

Voz 12 35:31 con Sergio buenas tardes de toda la vida

Voz 11 35:34 qué vienes a rematar el SER Deportivos La Rioja

Voz 1004 35:37 con esos pases de Victor De Pablo cualquier hora remata

Voz 1906 35:41 oye Enrique nivel de preocupación del cero al diez

Voz 12 35:45 poco a poco y dos también uno dos muy poquito realmente yo no veo que grave del playoff a día de hoy

Voz 11 35:53 entiendes como error puntual lo que viste yo viste ayer

Voz 12 35:57 sí sí y realmente es un partido que podía haber acabado decantándose también de del lado local porque al final son correcalles en el que si haces el tres tres Si hay en lugar de recibir tres cuatro rápido puesto que hubiera habido alguna ocasión para hacer el cuatro tres así que algún partido más ha habido en Las Gaunas parecido al de ayer muy bueno no no le doy tampoco mucha relevancia sí que es verdad que el vieron conocíamos que es un equipo arriba muy muy peligroso y que te puede hacer daño

Voz 11 36:29 he que venía a ganar o a despedirse de todo lo que le quedaba arriesgó al límite que es lo que más te preocupa no haber podido aprovechar esa circunstancia de un Oviedo tan necesitado o el haber dinamitado por todo lo alto el muro blanquirrojo que es lo que más te preocupa

Voz 12 36:43 sí me preocupa más que nada la la fragilidad defensiva de ayer porque te hacen cuatro goles pero te pueden hacer siete

Voz 1906 36:51 tú sabes que esto del fútbol son estados de ánimo Enrique venía un equipo tremendamente fortalecido catorce goles

Voz 11 36:57 es en XXXII Jornadas y ahora se encuentra cuatro en tan solo

Voz 1906 37:00 la media hora

Voz 12 37:02 sí por eso conviene siempre preparándose Banon posible playoff conviene mantener la solidez defensiva hasta la jornada XXXVIII no volverse locos Puerta Cero arriba es un equipo que es verdad que esta mañana ha hecho muchos goles pero que tiene gente muy buena no creo que el jugar a lo que se ha jugado en varios partidos en Las Gaunas y se jugó ayer de idas y venidas le convenga por eso porque es un equipo que defendiendo de forma solidaria es muy seguro muy fiable es lo que al final ha llevado al equipo a estar tercero o sea que no no creo que haya que volverse locos Si ya yo creo que volveré eso a a la solidez atrás Si ya arriba pues eso coger una decidir

Voz 11 37:45 son dos puntos de los últimos nueve en juego evidentemente no son buenos los resultados hay gente que también menciona hay recuerda esos cinco primeros y jornadas del campeonato gente también los optimistas que dicen bueno de un error se aprende es bueno tener estos errores qué lado estás tú

Voz 12 38:01 no yo estoy en el segundo el segundo lados claramente a la renta es buena el equipo ha sido quitando las primeras cinco jornadas un equipo muy regular hay hombres pues realmente para quedar fuera de playoff habría que que es un mar muy muy poquitos puntos si llevara yo creo que este equipo tiene para sumar doce puntos aquí al final de temporada hay bueno tercero es lo que hay que intentar hacer el equipo no va a ser segundo muy probablemente

Voz 1004 38:30 pero bueno yo he leído cosas pues en firmar ser cuarto y tal yo no no no estoy para nada en esa línea porque este equipo tiene para ser tercero y debe ser tercero y hay quienes por ellos