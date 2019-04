Las noticias de Galicia, 17:02 (08/04/2019)

Voz 2

01:34

en un mozo llega a actuar así en esta sociedad de en estos momentos es en en USA nenas pues veneno concretamente seguramente no son bellos Colás sean niños ll be an determinadas conductas nadie espera que acaben así pero determinadas conductas probablemente no tuvo ningún tipo de apoyos ni tratamiento psicológico en estos centros de encima pero probablemente osó profesorado de esa persona digan ahora este chico shall anotaba